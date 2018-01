MEC divulga resultados do Enem 2017 e anuncia calendário do exame em 2018

Compartilhar





















Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 já podem consultar seus resultados na página do participante ou no aplicativo Enem 2017. O resultado só pode ser acessado pelo próprio participante após informar o CPF e a senha cadastrada. Os resultados foram antecipados em um dia. Em coletiva de imprensa, o Ministério da Educação também anunciou as principais datas do Enem 2018, que completa 20 anos e será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. O edital do exame será publicado em 21 de março e as inscrições serão realizadas de 7 a 18 de maio deste ano.

“Esse foi o Enem mais tranquilo e mais seguro da história. Não tivemos grandes intercorrências, nada que tenha colocado em risco a segurança do exame, muito pelo contrário”, afirmou o ministro Mendonça Filho. “Tivemos novidades, fruto inclusive de consulta pública, como é o caso da aplicação da prova em dois domingos, consagrada a partir de uma demanda dos próprios estudantes, e que se mostrou muito positiva”, completou.

Mendonça Filho também destacou as novidades com relação à segurança da prova. “Incorporamos mecanismos de segurança que contribuíram para maior segurança no exame, como por exemplo a identificação individual de cada prova, em cada sala, em cada local de aplicação para cada estudante, e isso garantiu mais tranquilidade”, lembrou o ministro. “E somando-se também às questões relativas a detectores de metal, detectores de ponto eletrônico, todos equipamentos que foram bem utilizados para combater as tentativas de fraudes que, infelizmente, sempre ocorrem em exames de grande porte, como é o caso do Enem, o maior exame no Brasil.”

Os resultados do Enem 2017 foram liberados após a coletiva de imprensa realizada no Ministério da Educação, em Brasília. Ao lado de Mendonça Filho e da secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro, a presidente do Inep, Maria Inês Fini apresentou os dados inéditos. Pela primeira vez, a divulgação das notas considerou a proficiência média geral e a proficiência média dos concluintes, e também as proficiências médias dos treineiros, dos egressos e das pessoas privadas de liberdade.

“O impacto foi extremamente positivo junto à juventude e aos professores. A escolha dos textos das provas de ciências foi muito feliz. Enfim, a prova de matemática é bem equilibrada. Do ponto de vista científico e acadêmico, as provas foram muito bem feitas”, analisou a presidente do Inep.

O resultado dos treineiros será divulgado em 19 de março, assim como as vistas pedagógicas da redação. O Enem 2017 foi aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 5 e 12 de novembro.

Isenção no Enem 2018 – Como anunciado no ano passado, os participantes com direito à isenção que faltaram ao Enem 2017 deverão justificar a ausência para garantir a manutenção da isenção no Enem 2018. A solicitação de isenção também deixa de ser feita durante a inscrição, passando a ser realizada com antecedência. O período de solicitação de isenção e de justificativa da ausência no Enem 2017 será de 2 a 11 de abril, pela Página do Participante.

No Enem 2017, 29,9% dos inscritos não compareceram às provas. Esse número é ainda maior quando se considera os participantes que não pagaram a taxa de inscrição por terem direito à isenção. Entre os participantes isentos por serem concluintes do Ensino Médio na rede pública, a taxa de ausência foi de 20,8%. A porcentagem sobe para 42,5% quando se observa o grupo de participantes liberados de pagar a inscrição por se adequarem à Lei e ao Decreto que regem a gratuidade. Os 1.691.701 inscritos que não pagaram para fazer o Enem 2017 e não compareceram terão que justificar essa ausência se quiserem fazer o Enem 2018 sem pagar a inscrição.

RESULTADOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 299,6

Proficiência Máxima – 788,8

Proficiência Média Geral – 510,2

Proficiência Média Concluintes – 506,5

Proficiência Média Egressos – 513,84

Proficiência Média Treineiros – 516,86

Proficiência Média dos Participantes Privados de Liberdade – 427,4

Redação

Redações Nota Zero – 309.157

Redações Nota Mil – 53

Proficiência Média Geral – 558,0

Proficiência Média Concluintes – 560,6

Proficiência Média Egressos – 556,9

Proficiência Média Treineiros – 570,6

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 423,0

Apenas 6,5% das redações receberam nota zero. Os motivos foram fuga ao tema (5,01%), prova em branco (0,80%), texto insuficiente (0,33%), parte desconectada (0,17%), não atendimento ao tipo textual (0,11%), cópia do texto motivador (0,09%) e outros motivos (0,03%).



Ciências Humanas e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 307,7

Proficiência Máxima – 868,3

Proficiência Média Geral – 519,3

Proficiência Média Concluintes – 517,4

Proficiência Média Egressos – 522,24

Proficiência Média Treineiros – 526,68

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 433,7

Matemática e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 310,4

Proficiência Máxima – 993,9

Proficiência Média Geral – 518,5

Proficiência Média Concluintes – 522,3

Proficiência Média Egressos – 516,62

Proficiência Média Treineiros – 538,77

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 447,4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 298,0

Proficiência Máxima – 885,6

Proficiência Média Geral – 510,6

Proficiência Média Concluintes – 508,4

Proficiência Média Egressos – 512,48

Proficiência Média Treineiros – 519,36

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 436,9

