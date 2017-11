Melhorias no aeroporto podem abrir portas do mercado andino aos produtos de Rondônia

Compartilhar





















Ao participar, no final da manhã desta quinta, da entrega da ordem de serviço a empresa EBSA Engenharia para instalação de dois equipamentos de embarque e desembarque na plataforma do aeroporto de Porto Velho, o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Thomé, saudou a medida como um importante passo para a internacionalização e agradeceu ao empenho da bancada federal em atender a este pleito do setor produtivo e de toda a sociedade rondoniense.

O presidente da Fiero reputa como da maior relevância a melhoria da infraestrutura logística de Rondônia e, nesse contexto, a internacionalização do aeroporto de Porto Velho é fundamental para o turismo e os negócios. “Não há avanço da economia, em especial, na exportação, sem que o aeroporto esteja internacionalizado, para que possamos movimentar cargas e pessoas, articulando negócios principalmente com o mercado andino”, afirmou Marcelo Thomé.

A ordem de serviço foi assinada pelo presidente Michel Temer durante a solenidade de inauguração do Hospital do Câncer e, segundo o engenheiro Jonatas Oliveira, proprietário da EBSA Engenharia, contratada para execução dos serviços, os trabalhos iniciam assim que a Infraero liberar o lay-out da área devidamente preparada.

De acordo com Jonatas Oliveira, o prazo contratual para implantação do equipamento ELO é de 270 dias, mas pode ficar pronto antes, dependendo da condução dos trabalhos.

“Hoje é um dia histórico para Rondônia”, disse Marcelo Thomé, acrescentando que o atendimento a essa antiga demanda do setor produtivo, para que se possa avançar cada vez mais no processo de internacionalização das operações. “Rondônia é um grande celeiro na produção de alimentos e estamos vizinhos ao mercado andino, com mais de 100 milhões de consumidores. E isso não podemos ignorar. Essa ordem de serviço é um primeiro passo para a internacionalização completa do aeroporto”, reiterou o presidente da Fiero.

Participaram do ato de entrega da ordem de serviço os senadores Valdir Raupp e Ivo Cassol, os deputados federais Marinha Raupp e Luiz Cláudio, o diretor de gestão operacional e navegação aérea da Infraero, João Márcio Jordão, o presidente da Fiero, representantes da Fecomércio e do delegado da Receita Federal em Rondônia, Michel Lopes Teodoro.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo