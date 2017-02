Mercado mundial de café solúvel está estimado em US$ 28 bilhões com possibilidade de crescimento de 30% até 2020

Compartilhar





















Grande parte da previsão do aumento do consumo é atribuída aos países em desenvolvimento da Ásia e Oriente Médio

As análises e as prospecções mais recentes da cafeicultura em nível mundial realizadas pelo Bureau de Inteligência Competitiva do Café apontam, entre outros destaques, crescimento do consumo de café solúvel na Ásia e Oriente Médio no último ano. De acordo com o Bureau, citando dados de uma empresa de pesquisa, o mercado mundial de café solúvel é atualmente estimado em US$ 28 bilhões, com possibilidade de crescimento em torno de 30% até 2020. Grande parte da previsão do aumento do consumo é atribuída aos países em desenvolvimento localizados na Ásia e no Oriente Médio. Nesses países o café solúvel é visto pelos consumidores como um produto atraente devido ao modo rápido e fácil de preparo e, também, pela sua associação com o estilo de vida ocidental moderno.

O Relatório Internacional de Tendências do Café, do Bureau de Inteligência Competitiva do Café (VOL. 5/Nº 12/30 JANEIRO 2017), da Universidade Federal de Lavras – UFLA, instituição integrante do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café, destaca também que no Brasil, Europa e EUA as principais tendências para as torrefadoras são os cafés especiais e as monodoses e que as empresas do setor têm investido cada vez mais em grãos de qualidade, tecnologia e novos produtos para conquistar mais consumidores desses tipos de café.

