Mortes no trânsito crescem em Ji-Paraná

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 18 mortos no trânsito em 2016, três a mais que em 2015.

O trabalho de atendimento do Corpo de Bombeiros (2º GBM) com sede em Ji-Paraná aumentou consideravelmente, em 2016. Foram 5.194 ocorrências nos últimos 12 meses, contra 4.878 no mesmo período de 2015, ou seja, 316 atendimentos a mais. A estatística mostra que na área do trânsito, foram computadas 15 mortes em 2015 e 18 perdas de vidas no ano passado. A informação foi prestada pelo comandante interino, tenente Bombeiro Militar João Faustino.

De acordo com o relatório final de dados estatísticos de ocorrências, o Corpo de Bombeiros em 2015, os atendimentos com maior incidência foram: atendimentos clínicos, (cardíacos, derrame, asma e hipertensão) com 1.772 casos. Atendimento a parturiente (236), incêndio florestal (119), alcoolismo e entorpecente (105), psiquiátrico (73), incêndio residencial (73), vítimas de espancamento (69), capturas de animais (64), vítimas de objeto perfurocortante (55), arma de fogo (31), tentativa de suicídio (14), incêndio em veículos (13) e afogamento (6).

2016

Já no ano passado (2016), as ocorrências com mais frequência foram: clínico (cardíaco, derrame, asma e hipertensão (1.841), grávidas (215), incêndio florestal (143), alcoolismo e entorpecente (107), espancamento (83), psiquiátrico (56), vítimas de objeto perfurocortante (50), incêndio residencial (35), vítimas de arma de fogo (30), veículos incendiados (16), afogamento (9), tentativa de suicídio (8) e incêndio em estabelecimentos comerciais (7).

18 mortos

João Faustino comentou sobre o aumento das mortes, em decorrências de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Ji-Paraná. No ano passado 18 pessoas perderam a vida, vítimas de acidentes. Três a mais em relação ao mesmo período anterior, 15. Já os acidentes com vítimas fatais, em 2015, foram 1.364, enquanto em 2016, os números chegaram a 1.384.

“Lamentavelmente, ainda perdemos muitas vidas no nosso trânsito, e pior, acidentes registrados em cruzamentos bem sinalizados”, declarou Faustino. Os motociclistas são as maiores vítimas dos acidentes.

Equipe e frota

O 2º Grupamento de Bombeiros (2º GBM), de Ji-Paraná, conta atualmente com 52 bombeiros militar atuando tanto na parte de atendimento às ocorrências, central de atendimento e departamento administrativo.

A frota local conta com quatro Unidades de Resgate e Salvamento (URS), três caminhões de combate a incêndio, duas caminhonetes, quatro motos-resgate, uma AMAS (Auto Misto de Apoio e Salvamento – com vários equipamentos), três embarcações, além de veículos do departamento administrativo.

Fonte: diariodaamazonia.com.br