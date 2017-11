Mostra pedagógica e decoração natalina levam diversão para as famílias jaruenses

Compartilhar





















Na noite desta quinta-feira (23), a praça do Capitão ficou novamente lotada. Seja para acompanhar a mostra pedagógica da educação infantil, ou simplesmente para ver a decoração natalina. De qualquer forma, é certo afirmar que as famílias jaruenses estão indo à praça, para conversar, tirar fotos, ou seja, ter um momento juntos e de descontração.

Sobre o mostra, tudo foi um sucesso. Inúmeros projetos e atividades envolvendo alunos, professores e os pais, foram expostos ao público. E é claro, também tiveram as empolgantes apresentações culturais dos alunos das escolas Beatriz Mireya, Elza Maria Fabris, Gabriel Balmant, Maria Gomes da Costa, Tânia Barreto, Pato Donald e Zenir Carvalho.

O prefeito João Gonçalves Júnior participou do evento e falou desse importante momento para as famílias. “É muito legal ver essa interação entre o poder público e a comunidade. Que bom quando as famílias participam. Lembrando que neste sábado tem mais programação natalina na praça”, disse.

