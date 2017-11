Moto voadora pode ser a próxima novidade da polícia de Dubai; confira

Compartilhar





















Embora as ideias mais fantásticas do mundo da tecnologia surjam no Vale do Silício, geralmente é em Dubai que elas são colocadas em prática primeiro. Depois de ganhar um policial robô, testar um serviço de táxi aéreo via drone e instalar um aquário high-tech no aeroporto para identificar passageiros chegando por lá, a cidade pode receber agora bikes voadoras que devem dar uma mãozinha para a polícia local.

A frota da organização já possui Ferraris e Lamborghinis para garantir que nenhum bandido fuja da lei, mas o novo veículo tem tudo para chamar ainda mais atenção que esses supercarros. O projeto do Hoversurf, uma espécie de moto com hélices, foi desenvolvido na Rússia, mas teve suas especificações totalmente adaptadas para Dubai. Isso significa uma resistência maior a condições climáticas extremas, como calor e poeira – ou areia, nesse caso.

Segundo os fabricantes, a motoca aérea consegue transportar até 300 kg de carga ou passageiros, pode atingir uma velocidade máxima de 65 km/h e tem autonomia de 25 minutos antes de precisar ser recarregada – sim, é claro que ela é 100% elétrica. Com essas características, a ideia é que o brinquedinho possa ser usado pela polícia em situações de emergência.

Afinal, já que o Hoversurf pode basicamente fugir do trânsito, fica fácil deslocar vítimas de um acidente para o hospital ou levar médicos ao local para que eles possam atender rapidamente as pessoas. Por enquanto, o produto só foi apresentado como mais uma promessa para a região durante o evento Gitex Technology, em Dubai. Isso quer dizer que ainda não há data certa para que o veículo seja adotado oficialmente pelas forças policiais da cidade. E aí, você gostaria de dar um rolê em uma moto dessas?

