Movimento Rondônia pela Educação debate a formação dos professores

Relações entre a formação profissional e a atuação docente foi o tema da mesa redonda mediada pela coordenadora estadual do Movimento Rondônia pela Educação, professora-doutora Raquel Volpato Serbino. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira, 18, no auditório do Instituto Federal de Rondônia – Ifro – Campus Calama, em Porto Velho, como parte do V Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão do Instituto Federal de Rondônia, que acontece até dia 20.

Raquel Serbino falou que são muitos os desafios da formação para o exercício do magistério em Rondônia. “Temos ouvido muitas queixas sobre um “apagão de professores”, pois estão abandonando o magistério porque não têm condições de trabalhar por falta de valorização profissional; a carga horária estressante; a violência em sala de aula. Então vamos debater a real condição dos professores em Rondônia. E somente teremos uma solução se soubermos o que está acontecendo”, alertou.

De acordo ainda com Raquel, a sociedade exige um novo tipo de formação do professor. “As agências formadoras, como as universidades e faculdade, têm de formar diferente, mas precisamos saber como seria este diferente, saber como está a escola hoje. Precisamos levantar indicadores para identificar e estabelecer estas diferenças. O Movimento Rondônia pela Educação, iniciativa importantíssima da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, tem trabalhado também neste sentido e juntamente com os parceiros conseguiremos alcançar as metas estabelecidas que norteiam as ações do Movimento”, afirmou.



O professor-doutor Fábio Mariani, do Ifro Mato Grosso, falou sobre os saberes necessários à docência e, na sequência, o assessor técnico de gestão estratégica da presidência do TCE-RO, Márcio dos Santos Alves, que apresentou informações, dados e números relativos ao setor de educação em Rondônia, disponibilizados em fontes oficiais e condensados pelo TCE-RO.

Segundo Alves, essas informações foram trabalhadas e divididas em quatro tópicos – situação atual; formação/qualificação dos profissionais; mercado de trabalho/empregabilidade; e salários/remuneração –, visando, segundo o expositor, fomentar um debate efetivo e assertivo a respeito dos caminhos trilhados pelo setor educacional em Rondônia.

O diretor técnico do Sesi-Senai-IEL-RO, Ademir Vicente, integrante do Comitê Técnico do Movimento Rondônia pela Educação, esteve presente ao evento. “É sempre salutar quando temos a oportunidade de debater sobre a educação, principalmente para o fortalecimento do estado. Quanto à educação profissional, ajuda o jovem a entrar no mercado de trabalho, ajuda a manter àqueles que já exercem sua atividade profissional e ainda pode promover a requalificação deste profissional para que exerça uma nova função

De acordo com a pró-reitora de extensão do Ifro, Maria Gorete Araújo Reis, o Movimento Rondônia pela Educação tem contribuído significativamente para a valorização do professor. “Por isso abrimos este espaço para o debate sobre educação e a formação do professor e chamar a atenção à valorização profissional da atuação docente, pois não basta os saberes, o professor precisa saber lidar com os alunos em sala de aula”, falou.

