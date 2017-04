MS fica em 3º no ranking nacional de geração de empregos, com 1.245 novas vagas no mês de março

Compartilhar





















Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul ficou em terceiro lugar no país no ranking de geração positiva de empregos no mês de março de 2017. Foram criados 1.245 novos empregos com carteira assinada no mês passado no Estado – o melhor desempenho para o período desde 2013. É o que revela a Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho de Março/2017, divulgada na quinta-feira (20) pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

“Essa é uma notícia excelente para o Estado e é resultado direto das políticas de de desenvolvimento adotadas pelo governador Reinaldo Azambuja .Tivemos o melhor março desde 2013. Estamos recuperando e fortalecendo a nossa capacidade de gerar empregos, através de investimentos, retomada de atividades e austeridade administrativa muito forte”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Os setores da indústria e construção civil impulsionaram a geração de empregos no Estado em março de 2017. No mês passado, as indústrias abriram 744 novos postos de trabalho formais e Construção Civil criou 465 novas vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul recuperou os empregos formais perdidos na crise e passou a gerar um saldo acumulado de 1.063 empregos no período.

“Ainda que os setores do comércio e serviços continuem apresentando resultado negativo nos últimos 12 meses, houve uma mudança na composição do emprego, sendo deslocado o centro dinâmico de geração de novas vagas do setor terciário para o setor secundário da economia”, comentou Jaime Verruck.

Outro destaque feito pelo titular da Semagro foi para a agropecuária. “É um setor que vem mostrando sua pujança. Em março, gerou mais 305 novos empregos formais e acumula 1.374 novos postos de trabalho formais de janeiro a março deste ano”, finalizou o secretário.

O município de Três Lagoas segue como o maior polo gerador de oportunidades em Mato Grosso do Sul, acumulando 727 vagas de janeiro a março de 2017. Em seguida aparecem seguido de Sonora (608); Caarapó (486); Campo Grande (398) e São Gabriel do Oeste (352), no mesmo período.

Marcelo Armôa – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Fonte: ms.gov.br