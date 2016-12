Município Santa Luzia paga 13º salário integral aos servidores

Compartilhar





















Todos os servidores do Município de Santa Luzia D’Oeste/RO já receberam o décimo terceiro salário. O pagamento foi realizado integralmente, na última segunda-feira (19), pela Administração Municipal, que também já programou o depósito do salário de dezembro para o próximo dia 30.

A determinação do pagamento do décimo terceiro salário em uma única parcela é do Prefeito Jurandir de Oliveira, que, segundo informou, “a medida visa favorecer os trabalhadores assim como outras ações da gestão inspiradas na humanização e valorização dos servidores em Santa Luzia”.

O Prefeito Jurandir observa que a Prefeitura é o maior empregador do Município, com centenas de funcionários, que também são responsáveis pela circulação de dinheiro no comércio. “Com esse décimo terceiro, os servidores podem antecipar compras e se prepararem melhor para as festas de fim de ano”, avalia.

Santa Luzia foi o Primeiro Município do Estado a pagar o décimo terceiro salário. Para o gestor, esse é um demonstrativo da prudência da gestão e equilíbrio financeiro frente à responsabilidade fiscal. “Além de cumprirmos com a folha de pessoal, minha equipe e eu estamos conseguindo fechar as contas, enquanto que muitos estão com dificuldades”, ressaltou.

Willian Luiz Pereira

Assessoria