Municípios conquistam aumento de 1,4 milhão ao fundo de recuperação de estradas

Compartilhar





















Saltou de R$ 28.601.345,67 milhões para R$ 30.028.290,16 milhões o valor a ser repassado para Prefeituras recuperarem estradas e pontes. O reajuste foi conquistado pela Associação Rondoniense de Municípios – AROM e representa aumento de 4,7% sobre o valor do ano de 2016, o maior já concedido pelo fundo. A decisão foi tomada pelo Diretor-Geral do DER, Ezequiel Neiva, a partir dos estudos de viabilidades apresentado pelo Presidente da AROM, Jurandir de Oliveira.

A implementação do reajuste ao valor do repasse foi anunciada pelo dirigente do DER ao Presidente da AROM, Jurandir de Oliveira, durante reunião, no Centro Político Administrativo – CPA, em Porto Velho. Na audiência, Ezequiel Neiva reafirmou compromisso municipalista assumido junto aos prefeitos após demonstrativos técnicos da entidade sobre as demandas das Prefeituras.

Segundo a associação, o montante extra que deve compor o total do FITHA será dividido proporcionalmente entre os 52 municípios, obedecendo os parâmetros de distribuição, que consideram fatores como a extensão da malha viária de cada região. “Esta é uma conquista importante para os prefeitos que já estão planejando as obras de recuperação e manutenção das estradas e necessitam de recursos”, declarou o Presidente Jurandir.

Também participaram da reunião que marcou a conquista ao municipalismo rondoniense, os membros da Diretoria da AROM, o vice-Presidente e prefeito Airton Gomes, de Cerejeiras, e o membro do Conselho Fiscal, prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir.

Estão publicados no site: www.arom.org.br, uma Nota Técnica e uma planilha, produzidas pela entidade, explicando a constituição do FITHA e os valores que cada Município perceberá.

Assessoria de comunicação – AROM

Willian Luiz Pereira