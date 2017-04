Municípios têm até o dia 22 de abril para se inscrever nos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Compartilhar





















A 11ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que será realizada em Ariquemes, está com inscrições abertas para os 52 municípios do estado. A inscrição deve ser feita pelo prefeito com o preenchimento do termo de participação com nome, CPF e as modalidades que o município pretende competir.

O termo deve ser preenchido e encaminhado para o e-mail institucional jirrondonia@gmail.com ou protocolado na Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

São 15 modalidades disponíveis para competições: atletismo, basquetebol, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, indoor, vôlei de praia e xadrez.

“Os municípios têm procurado a Sejucel para saber como podem ser feitas as inscrições. Nós já encaminhamos os termos para as delegações que têm interesse”, disse o superintendente Rodnei Paes.

Ele ressaltou que as delegações devem acessar o regulamento

Assessoria de comunicação

Ascom Secel