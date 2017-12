Nadador rondoniense estará disputando brasileiro de Categorias e Absoluto em 2018

Compartilhar





















Um dos grandes destaques nas piscinas brasileira, o rondoniense Átila Romano Ambrósio de Carvalho 18 anos, está de férias em Porto Velho e estará a partir do dia 9 de janeiro no Rio de Janeiro para iniciar sua preparação para a disputa do Brasileiro de Natação, na Categoria Absoluto.

“Hoje estou mais maduro fisicamente e mentalmente. Depois de muitas disputas e convivendo por anos fora de casa, terei de me redobrar, pois pretendo conciliar a vida de atleta com a da faculdade”, disse Átila que pretende ingressar no curso de Marketing e Propaganda.

Átila saiu de Rondônia no início de 2015 para Presidente Prudente, onde representou o APAM/Prudente; em 2016, representou o Clube Curitibano, em Curitiba (PR), de onde seguiu para Vitória (ES), onde competia pelo Fluminense, treinado pelo técnico olímpico Alan Vitória.

O nadador inicia em 2018 já treinando pelo Fluminense, na sede do Clube, nas Laranjeiras, zona Sul, da capital carioca.

Nesses quatro anos de disputa, Àtila já competiu em várias finais de campeonatos brasileiros, atingindo destaques como campeão brasileiro Escolar (seletiva para o Mundial, em Budapeste – Hungria), campeão carioca nos 100 m e 50m nado peito, em 2017, e terceiro lugar com a equipe masculina do Brasil, na Hungria.

Ao finalizar, Átila deixou claro sua gratidão por todos os locais por onde já competiu, em especial pela equipe Velocity Swim Club, de Vitória, onde aprimorou sua performance de nadador e também como pessoa. “Participar do grupo da Velocity foi uma grande experiência. É um aprendizado que levarei comigo para sempre, pois tive a oportunidade de treinar com atleta e técnico olímpico brasileiros”, ressaltou.

Átila é patrocinado pela Green Station (saladaria) e Mimbu Suplementos.

