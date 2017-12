Natal Divertido reúne grande público e emociona criançada com a chegada do Papai Noel

Compartilhar





















O Natal Divertido 2017 foi um sucesso. A festa natalina realizada pela deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) e pelo vereador Maurício Carvalho (PSDB) atraiu um expressivo público à Praça Aluízio Ferreira na noite deste domingo, 17.

A programação foi marcada pela apresentação de várias atrações e distribuição de presentes com a criançada que se emocionou com a chegada do Papai Noel.

Tendo como principal estrela, a cantora e missionária infantil gospel Kira Garcêz, a programação começou com a apresentação da Banda da Polícia Militar.

Depois foi a vez do Ballet Municipal da Funcultural se apresentar no palco que reuniu um animado grupo de personagens com destaque para as turmas da Mônica e do Mickey Mouse, além de frozen, Olaf, entre outros que acompanharam Kira num animado espetáculo.

No show que contou com a participação da Banda Festa e Louvor, a artista cantou e dançou sempre agradecendo a Deus a aos parceiros na realização do Natal Divertido, que está na sua segunda edição.

“Esse projeto só é realizado graças à dedicação do vereador Maurício Carvalho, da deputada federal Mariana Carvalho e o fundamental apoio da Faculdade Fimca”, destacou a cantora que convidou ao palco os parlamentares e os diretores da instituição de ensino superior Aparício Carvalho e Maria Sílvia Carvalho.

Mariana dividiu o sucesso da festa com a equipe de voluntários que ajudou na organização. “Eu quem agradeço a Kira e ao grupo que se dedicou em nome da alegria das crianças”, declarou a segunda secretária da Câmara dos Deputados.

Para Maurício Carvalho, um evento desta natureza tem um significado muito grande porque as crianças merecem uma atenção especial. “Na condição de representante da população de Porto Velho fico feliz em saber que estou colaborando para a alegria das nossas famílias”, concluiu o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho.

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque