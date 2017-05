Nestas fronteiras de nossa Pátria, Rondônia trabalha febrilmente

Compartilhar





















Enquanto a maioria dos estados brasileiros vive uma situação de recessão econômica o Estado de Rondônia, segundo especialistas, após uma estagnação em 2016, segue para um período de ascensão em termos econômicos.

Com a principal atividade economia voltada para o agronegócio, tanto a capital quanto o interior do Estado não foram tão impactados pela atual situação econômica brasileira. O cenário político e econômico tem se mostrado bastante favorável aos investimentos no agronegócio.

Nesta e na próxima edição vamos apresentar aos leitores as iniciativas e atitudes que vem sendo realizadas em todo estado por diversas instituições para Rondônia voltar ascensão econômica.

Nesta edição apresentaremos as iniciativas:

Da Associação Rondoniense de Municípios – AROM, que presta auxílios técnicos aos Prefeitos, destaca a crescente produção de milho, arroz e soja no Estado, que somam à participação da agricultura familiar no contexto agrícola e pecuário.

Do Governo do Estado através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), que trabalha na recuperação de 12 mil quilômetros de estradas em todo o estado para o escoamento da produção agropecuária em Rondônia.

A SEAGRI – Secretaria de Agricultura do Estado – Organizadora da Rondônia Rural Show 2017, evento que está em sua 6ª edição e acontece em Ji-Paraná, segunda maior cidade de Rondônia e localizada no coração do estado. A expectativa do evento este ano é superar a do ano passado, cerca de meio bilhão em negócios.

Aproveitem nossa edição de maio/2017 e venham conhecer um pouco mais do estado de Rondônia. Grande abraço a todos e aproveitem a leitura!

Autora: Tuannhy Rozeira Haverroth