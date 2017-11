Novo hospital de Jaru recebe três carretas de equipamentos adquiridos com emenda do deputado Lúcio Mosquini

Compartilhar





















Os investimentos na saúde de Jaru continuam em alta. O novo Hospital do município está praticamente com as obras concluídas. E é claro, além do prédio moderno e funcional, vai inaugurar para o atendimento ao público com todos os equipamentos novos.

É importante ressaltar que a obra do novo hospital foi toda custeada pela inciativa privada. E todas as etapas do projeto foram coordenadas pelo empresário João Gonçalves e sua equipe.

Nesta quarta-feira (29), chegaram três carretas carregadas de equipamentos hospitalares, adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal, Lúcio Mosquini, no valor de R$ 3,6 milhões. Todo procedimento licitatório e de compra foi executado pelo estado de Rondônia, através da Superintendência Estadual de Compras e Licitação (Supel).

Segundo o prefeito João Gonçalves Júnior, chegaram camas, poltronas, mesas, cadeiras, bebedouros, armários, computadores, aparelhos de ar condicionado, equipamentos para o centro cirúrgico e para urgência e emergência, e muitos outros itens.

“A população jaruense ganha um hospital moderno e todo equipado. É uma nova realidade que estamos vivendo. Quero agradecer o apoio do deputado Lúcio, por mais esse recurso investido em Jaru; e também, ao governador Confúcio Moura e ao secretário de saúde do estado, Williams Pimentel, e toda equipe da SESAU pela parceria de sempre”, reiterou o prefeito.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru