Novo sistema facilita acesso às informações sobre licitações públicas em Rondônia

Para ampliar ainda mais a participação de empresas interessadas em trabalhar com o Governo, a Superintendência Estadual de Licitações (Supel), repaginou e implementou o sistema Newsletter, com maior capacidade para oferecer um conjunto maior de informações sobre os editais de licitação, com datas, objeto e demais procedimentos para facilitar a participação dos interessados.

Segundo Márcio Rogério Gabriel, Superintendente da Supel, a intenção do Governo é exatamente de abrir oportunidade para que um maior número de empresas participem das licitações governamentais, e para tanto elas precisam se cadastrar na página da Superintendência www.rondonia.ro.gov.br/supel, e prestar as informações do quadro, como nome, CPF ou CNPJ, endereço eletrônico e telefone, para receber todas as notificações das licitações.

Assim, devidamente cadastrado, o interessado pode também escolher e definir no próprio quadro do Newslettera categoria de licitação que se adeque à capacidade técnica de sua empresa ou a que tiver interesse, seja pregão eletrônico, presencial, tomada de preços, convite, concorrência pública, enfim qualquer das categorias.

Segundo o superintende, o novo sistema é mais uma ferramenta para facilitar a participação dos licitantes e de tornar mais transparentes os atos da administração pública no setor de licitações. Ele explicou que pelo novo sistema o interessado não só recebe as notificações de licitação, mas ainda, o aviso no momento em que um determinado pregão, por exemplo, entra no ar, com todas as informações, e um link por meio do qual podem ser baixados o edital e todas as informações do certame. “Isso é o máximo em transparência”, disse.

Segundo ele, por orientação do próprio governador Confúcio Moura, o objetivo da Supel é facilitar o acesso às informações, de modo que todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, possam dispor de informações precisas e completas sobre os procedimentos licitatórios, em tempo para participar.

