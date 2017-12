O Agro turismo Sustentável fecha com chave de platina Ano Internacional do Turismo Sustentável

Compartilhar





















#euamojipa e #oagroéturismosustentavel fecham com chave de platina o Ano Internacional do Turismo Sustentável da ONU-OMT

Assim como o Grêmio conquistou as Américas, na semana passada, nos campos argentinos, nós da Revista Ecoturismo, conquistamos o tri das Américas, realizando nos campos de Ji Paraná, 40 anos, a cidade coração e símbolo de Rondônia , o mais importante evento do Agroturismo Sustentável de 2017.

Celebrando com a cidade e #euamojipa e #oagroéturismosustentavel, fechamos com chave de platina, o Ano Internacional do Turismo Sustentável da ONU-OMT , concomitantemente com Kuala Lumpur na Malasia, com o jornalista Leo Madeira e uma imensa cadeia agrodigital em várias partes do Brasil.

Com as mídias sociais e ativas, o encerramento da ecoexpedição o agroéturismo sustentável, a mais longeva das Américas, iniciada em abril, na cidade de Olímpia, terra de grandes parques temáticos, o encerramento do XVI Seminagros e 30º Prêmio Ecoturismo e Oscar internacional da Amazônia, estava ligado on line, com Randolph Scooth no Amapa, Olinda Marinho em Manaus, Joel Goes em Barra do Garças, MT, Agnaldo Camurça e Dineia Pinheiro no Acre, Artur Hugen em Brasilia, James Castro em Fortaleza, Alexandre Dias e Wilian Silva em Santos SP, formando a maior cadeia do agrobusiness sustentável deste o ano de 2017,sob os auspícios da Revista Ecoturismo e o ativista ambiental Hércules Goes.

O importante evento de fechamento da agenda do agro turismo sustentável de 2017, foi auspiciado pela Aref, Crea. Confea, Mutua, FDE, Faperon, Senar Ro, sebrae Ro, FBHA, CNC e Fecomércio RO e grande rede midiática que incluiu os veículos Onda Sul de Vilhena, Ponto E de Cacoal, Revista Enquete de Ji Parana, O Nortão de Porto Velho, Rondoniaovivo, Rádio Rondônia e uma imensa cadeia midiática sustentável.

Grandes conferencistas nacionais e estrangeiros, entre eles, o estrelado Adilson Pepino, ativista ambiental, Rosangela Lazarin da Unemat de Cáceres, Marcela Miranda da Fama, Sandro Souza do Cresol, Marialice Antão da Faro, Edwin Mendes da Santa Cruz de La Sierra, entre outros nomes importantes do cenário, agro turístico sustentável .

O evento teve o primeiro dia com grandes conferencistas e no segundo dia, visitas técnicas a fábricas da Amazonbio, de Ji Parana e fazendas rurais e gente ligado ao agrosustentável.

O Evento teve também a entrega de vários prêmios Ecoturismo e Oscar Internacional da Amazônia, celebrando 30 anos, e a reabertura da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Bolívia de Rondônia, sob a presidência de Hercules Goes e presidência honoraria de Jesualdo Pires, prefeito de Ji Paraná, o mais bem avaliado de Rondônia e que abriu as solenidades com toda a força.

Anunciada as próximas edições que serão na Fama em Vilhena, aceitando convite da Magnifica Reitora, Professora Doutora Rosangela Cipriano, e etapas em Congresso Mundial das Águas em Brasília em março e dia 25 de agosto no dia do Soldado em Brasília, convidados todos os presidenciáveis brasileiros, sob o título de Alimentos base para uma revolução pacífica global, inspirado na campanha promovida pelo Embaixador da Fao, Roberto Rodrigues.

Assessoria Comunicação – Willian Silva