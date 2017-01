Obras de condomínios residenciais populares estão em fase de acabamento em Ji-Paraná

Compartilhar





















Os conjuntos habitacionais Morar Melhor 2 (1.476 apartamentos) e Residencial Capelasso (800 casas) que estão sendo construídos em Ji-Paraná pelo governo de Rondônia em parceria com a prefeitura já estão com 95% das obras prontas. Os empreendimentos contribuirão para zerar o déficit habitacional de interesse social na cidade.

No conjunto Morar Melhor 2, os serviços de acabamento e pintura estão sendo finalizados nos cerca de 300 apartamentos restantes. O condomínio vai acomodar 1.456 famílias distribuídas em 91 torres de quatro andares cada. Os prédios têm 16 apartamentos e todos são servidos com gás canalizado, redes de energia elétrica, água e esgoto, além de infraestrutura com ruas asfaltadas, estacionamentos, áreas de convivência social e iluminação pública. Os apartamentos ficam na região do bairro Colina Park, no 1º Distrito, e contam com dois quartos, sala, cozinha e área de serviço conjugada e banheiro social.

As obras do Residencial Capelasso, localizado no bairro do mesmo nome no 2º Distrito de Ji-Paraná, também estão sendo finalizadas com a pintura das 800 casas e respectivos acabamentos internos. Também fazem parte das finalizações do condomínio as ligações das redes de energia elétrica e de água e esgotos, que já estão em andamento. As casas são independentes e possuem dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro social com aquecedor solar e área de serviço externa.

Ambos os habitacionais contam com Estação de Tratamento de Esgoto (ETA). No Capelasso, as escolas de Ensino Fundamental com seis salas de aulas e a escola de Ensino Infantil com oito salas de aulas estão concluídas, inclusive com parques infantis. Ainda no Residencial Capelasso, as praças e academias de ginásticas ao ar livre e o bosque já estão prontos.

Os futuros inquilinos dos habitacionais devem aguardar em casa o chamamento para a vistoria a ser feita pela prefeitura de Ji-Paraná. “No momento, os bancos financiadores estão procedendo a análise dos cadastros e a avaliação dos dossiês”, informou a gerente regional da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luciene Codeço, que na semana passada vistoriou as obras acompanhada do secretário regional de governo, Romildo Pereira.

A meta do governo estadual é construir 20 mil moradias em todo o estado. Os maiores investimentos ocorrem em Porto Velho e Ji-Paraná. Neste último município, o governo já entregou outras 593 habitações no Bosque dos Ipês, em parceria com a prefeitura e o governo federal.

Fonte

Texto: Paulo Sérgio

Fotos: Paulo Sérgio

Secom – Governo de Rondônia