Obras do viaduto da Campo Sales retomadas

As obras interferem no tráfego da região e o Dnit realizou desvios laterais na via

O viaduto localizado na avenida Campo Sales, em Porto Velho, deveria ter sido entregue em 2012, com mais de cinco anos de atraso as obras foram retomadas agora em fevereiro e de acordo com o cronograma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a obra será concluída até o final do ano.

Quando finalizado o viaduto ocasionará a mudança no sentido da Campo Sales que se tornará mão única no sentido Centro-Bairro (da Avenida Sete de Setembro até o viaduto), já a rua Prudente de Morais se tornará mão única no sentido Bairro-Centro.

As obras interferem no tráfego da região, o Dnit realizou desvios laterais na via, que atualmente funcionam como uma rotatória. Segundo Claudio André Neves, superintendente do Dnit, essa foi a melhor maneira encontrada para não prejudicar o tráfego da região e também não atrapalhar a obra.

Histórico

A construção iniciou em 2009 pela prefeitura, em 2014 as obras foram retomadas sob a responsabilidade do Dnit, em 2015 houve os processos de licitação e contratação e desde então foram feitos os viadutos do Trevo do Roque, da rua Três e Meio e agora em 2018 está prevista entrega do viaduto da Campo Sales.

Fonte: diariodaamazonia.com.br