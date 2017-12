Obras em aeroportos vai melhorar turismo do estado

Compartilhar





















As obras de ampliação dos aeroportos municipais de Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal, anunciada esta semana pelo ministro dos Transportes, Maurício Quintella, durante a inauguração do viaduto da Três e Meio, terá importância não apenas econômica, mas também turística.

Segundo o presidente da Federação do Comércio-RO, Raniery Coelho, o anúncio das obras acontecem num bom momento em que o Estado começa a projetar um 2018 com maior crescimento. A expectativa agora é aguardar o anúncio das obras de alfandegamento do aeroporto de Porto Velho.

“Começamos 2017 com o início das obras de dragagem do Madeira e agora chegamos ao final do ano com a situação dos aeroportos encaminhada para 2018. São duas bandeiras que a federação vem defendendo há anos para o desenvolvimento do Estado”, comentou.

Raniery Coelho lembrou que em 2015, a Federação do Comércio realizou uma reunião em Porto Velho, que contou com a presença de representantes de companhias aéreas e de táxi aéreo, para discutir a carestia das passagens aéreas, a situação dos aeroportos e mudanças nas alíquotas do querosene de aeronave.

“Já tínhamos conhecimento da situação dos aeroportos dos municípios e a questão das alíquotas praticadas no Estado. Na reunião, um representante nacional da Gol entregou um estudo a Fecomércio detalhado sobre a situação de cada aeródromo e justificou os motivos deles encerrarem vários voos no Estado”, lembrou.

No ano passado, uma comitiva da Fecomércio-RO esteve em Brasília e entregou um relatório em mãos para os representantes da Agência Nacional de Aviação Civil e para o ministro dos Transportes Maurício Quintella, mostrando a realidade dos aeroportos e a importância deles para a aviação regional.

Luiz Carlos Ferreira

Assessoria de Comunicação