Oficina de cinema e TV será na Uninter Polo Porto Velho

A II Oficina de Atuação em Cinema e TV que acontece em Porto Velho nos dias 22, 23 e 24 deste mês, será realizada na Faculdade Uninter Polo Porto Velho.

O evento é promovido pela Associação Instituto Babaçu da Amazônia e Teleart, escola de atores da Paraíba.

As atividades serão coordenadas pelo ator Anselmo Vasconcelos, um dos consagrados nomes do cenário nacional que atualmente integra o elenco do humorístico Zorra da Rede Globo.

Ele tem um vasto currículo como ator, diretor, roteirista, entre outras funções que lhe credenciam como um dos melhores artistas do País.

Durante as atividades, o experiente profissional compartilha o seu conhecimento com os participantes que terão acesso a técnicas para atuar atrás e na frente das câmeras.

Segundo a coordenadora da Oficina, Izabel Cristina da Silva, o objetivo é oferecer a oportunidade para quem quer trabalhar na televisão e na sétima arte.

“Temos a proposta de fomentar um polo cinematográfico em Rondônia”, informa ela, adiantando que dessa oficina podem sair atores para atuar em futuras produções locais.

Durante as aulas teóricas e práticas, os participantes produzirão curtas metragens inspirados em fatos do cotidiano. Os filmes serão inscritos no I Festival de Cinema de Rondônia que acontecerá no mês de maio.

Assesssoria de Comunicação – João Albuquerque