ONU e governo brasileiro promovem reunião em Brasília sobre Pacto Global de Refugiados

Compartilhar





















Com a presença de delegações de 36 países e territórios da América Latina e do Caribe, além de países observadores e entidades da sociedade civil, acontece nos dias 19 e 20 de fevereiro em Brasília a reunião de consulta da América Latina e do Caribe como contribuição regional para o Pacto Global sobre Refugiados.

Organizada pelo governo brasileiro e pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a reunião acontecerá no Palácio Itamaraty e contará com a participação do alto-comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. As sessões de abertura e encerramento serão transmitidas pela Internet.

Com a presença de delegações de 36 países e territórios da América Latina e do Caribe, além de países observadores e entidades da sociedade civil, acontece nos dias 19 e 20 de fevereiro em Brasília a reunião de consulta da América Latina e do Caribe como contribuição regional para o Pacto Global sobre Refugiados.

Organizada pelo governo brasileiro e pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a reunião acontecerá no Palácio Itamaraty e contará com a participação do alto-comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi.

O objetivo da reunião é avaliar os resultados obtidos na América Latina e no Caribe em matéria de proteção internacional e consolidar contribuições da região para o Pacto Global sobre Refugiados, a ser adotado pela Assembleia Geral da ONU em setembro deste ano.

A avaliação dos resultados regionais tem como base a Declaração e o Plano de Ação do Brasil (PAB), adotados em dezembro de 2014 por 28 países e três territórios latino-americanos e caribenhos, consolidando avanços em matéria de refúgio e traçando uma agenda de ações para os dez anos seguintes.

A cerimônia de abertura da reunião acontece às 9h de segunda-feira (19), no Auditório Wladimir Murtinho do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O encerramento será às 17h de terça-feira (20), no mesmo local. As sessões de trabalho serão restritas às delegações convidadas para a reunião. As sessões de abertura e encerramento serão transmitidas ao vivo por meio do perfil do MRE no Facebook https://www.facebook.com/ItamaratyGovBr/

O alto-comissário da ONU para refugiados fará um pronunciamento à imprensa às 12h de segunda-feira, na Sala de Tratados do Palácio Itamaraty, acompanhado do Ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira.

A imprensa credenciada (profissionais de imagem) poderá registrar a fotografia oficial da reunião, prevista para 13h15, nos jardins do terceiro andar do Palácio Itamaraty. Às 14h40, o Grandi concederá entrevista coletiva na sala de briefings da Assessoria de Imprensa do Gabinete (AIG) do Ministério das Relações Exteriores, também no Palácio Itamaraty.

Profissionais de imprensa brasileiros e estrangeiros interessados em cobrir a reunião e a visita do alto-comissário ao Brasil deverão solicitar credenciamento junto ao MRE, por meio do endereço eletrônico credenciamento@itamaraty.gov.br.

Profissionais de imprensa com credenciais permanentes emitidas pela Presidência da República ou pelo MRE estão dispensados desse procedimento, desde que apresentem as respectivas credenciais no dia do evento.

Para mais informações sobre a Reunião de Consulta da América Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto Global sobre Refugiados, visite https://goo.gl/x9ukkT

Para questões relacionadas à agenda do alto-comissário da ONU para refugiados, contatar a Unidade de Informação Pública do ACNUR: Francesca Fontanini (+52.1.55.9197.2690 / fontanin@unhcr.org), Luiz Fernando Godinho (+55.61.98187.0978 / godinho@unhcr.org) ou Flávia Faria (+55.61.99639.0450 / faria@unhcr.org).

A seguir, o Programa de Imprensa do alto-comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, no Brasil.

Brasília, 19 de fevereiro de 2018

Programa de imprensa

09h00 – Sessão de abertura da Reunião de Consulta da América Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto Global sobre Refugiados

Local: Palácio Itamaraty, Auditório Wladimir Murtinho

Cobertura de imprensa: imprensa credenciada

11h30 – Encontro com Aloysio Nunes Ferreira, Ministro das Relações Exteriores

Local: Palácio Itamaraty

Cobertura de imprensa: profissionais de imagem ao início

12h00 – Assinatura de Acordo para Estabelecimento e Funcionamento do Escritório do ACNUR no Brasil

Local: Palácio Itamaraty, Sala dos Tratados

Cobertura de imprensa: imprensa credenciada

12h05 – Declaração à imprensa

Local: Palácio Itamaraty, Sala dos Tratados

Cobertura de imprensa: imprensa credenciada

13h15 – Fotografia oficial da Reunião de Consulta da América Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto Global sobre Refugiados

Local: Palácio Itamaraty, Jardins do terceiro andar

Cobertura de imprensa: profissionais de imagem

13h20 – Almoço em homenagem aos chefes de delegação da Reunião de Consulta da América Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto Global sobre Refugiados

Local: Palácio Itamaraty, Sala Brasília

Cobertura de imprensa: sem cobertura

14h40 – Coletiva de imprensa

Local: Palácio Itamaraty, Sala de briefing da AIG

Cobertura de imprensa: imprensa credenciada

Fonte: nacoesunidas.org