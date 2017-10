ONU promove na quinta-feira (26) seminário sobre mudança do clima, pobreza e desenvolvimento humano

Compartilhar





















Evento acontece em Brasília, na Casa da ONU, e reunirá especialistas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), do Fundo de População da ONU (UNFPA), da ONU Meio Ambiente e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Seminário é aberto ao público.

Para discutir os riscos que as mudanças climáticas trazem para as populações e economias, agências da ONU realizam na próxima quinta-feira (26), em Brasília, o seminário “Diálogo Estratégico sobre Mudança do Clima, Erradicação da Pobreza e Desenvolvimento Humano”. Evento reunirá especialistas para discussões das 14h às 18h, na Casa das Nações Unidas. Inscrições podem ser feitas aqui.

Um dos temas do evento é a relação entre as transformações dos padrões climáticos e as dinâmicas populacionais. Para as Nações Unidas, compreender os vínculos entre esses fenômenos é crucial para a formulação de políticas que protejam os direitos das pessoas e o planeta.

O seminário em Brasília é promovido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), o Fundo de População da ONU (UNFPA), a ONU Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O coordenador-residente interino da ONU no Brasil e diretor de país do PNUD, Didier Trebucq, fará a abertura do evento, juntamente com o secretário de mudança do clima e florestas do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero.

No primeiro painel, serão discutidas as relações entre as mudanças do clima e a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Com o tema “População e Mudança do Clima: avanços e desafios para o desenvolvimento sustentável”, o segundo painel trará informações sobre a mudança do clima e desenvolvimento sustentável nas cidades e sobre os povos e comunidades tradicionais.

No terceiro painel, procurando discutir soluções e debater uma agenda positiva de ações, o tema será “Resposta à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e esforços para erradicar a pobreza”. Os painéis contarão com especialistas do PNUD, CEPAL e UNFPA, assim como do governo, sociedade civil e academia.

O seminário é o terceiro de quatros encontros dos “Diálogos Estratégicos sobre Mudanças Climáticas”, uma iniciativa do Sistema ONU no Brasil, organizada pela ONU Meio Ambiente juntamente com outras agências, fundos e programas das Nações Unidas no país. Os eventos fazem parte das ações para a divulgação da Agenda 2030.

Serviço

“Diálogos sobre Mudança do Clima, Erradicação da Pobreza e Desenvolvimento Humano”

Local: Casa da ONU, SEN, Lote 17, Conjunto C, Brasília, DF

Horário: 14h00 às 18h00

As inscrições podem ser feitas aqui.

Para saber mais sobre a Agenda 2030, acesse aqui.

Para saber mais sobre os Diálogos, acesse aqui.

Fonte: nacoesunidas.org