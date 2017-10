Outubro Rosa será celebrado em Jaru com diversas ações de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), preparou uma programação especial em prol do outubro Rosa, mês dedicado à Saúde da Mulher. De 09 a 19 de outubro, as unidades básicas de saúde estarão realizando coleta de exame preventivo do câncer do colo útero, exame clínico das mamas, testes rápidos para detecção de SIFILIS, HEPATITES E HIV, além do agendamento de mamografia.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Tatiane de Almeida Domingues, o movimento “Outubro Rosa”, é uma campanha de conscientização com objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A campanha começará com um Pit Stop no dia 05, às 16h, na esquina das avenidas Marechal Rondon e Padre Adolpho Rohl; no dia 06, acontece a Noite Rosa, com palestra da Dra. Emília Kazue, no auditório da ACIJ, a partir das 19h.

No dia 27, será realizado a caminhada do outubro rosa e abertura do novembro azul com o Tema “Todos pela prevenção”, com concentração às 15h, na praça Capitão Silvio de Farias.

Também serão realizados: teste rápido, orientações, participação da Jarutec e dos centros de saúde. E para finalizar a campanha, no dia 28 terá o Culto Rosa, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Renovada; e a Missa Rosa, no dia 29, às 19h30, na Comunidade São João Batista.