PARCERIA ENTRE FECOMÉRCIO E CAIXA PARA FACILITAR O ACESSO AO CRÉDITO

Compartilhar





















A Fecomércio/RO e seus sindicatos filiados entregaram a Caixa Econômica Federal, a lista das empresas habilitadas a ter acesso ao credito.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio-RO, e a Caixa assinarão um Acordo de Cooperação para o fortalecimento do Comércio. O acordo, visa facilitar os trâmites burocráticos e o acesso ao crédito das empresas associadas aos sindicatos filiados à Fecomércio-RO. O presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, afirmou que a parceria com a Caixa, que destinou R$ 100 milhões em crédito para atender as empresas, prevê crédito para capital de giro, investimento e antecipação de vendas a prazo, além de condições especiais para serviços de conta-corrente, emissão de boletos, convênio de folha de pagamento, entre outros serviços que facilitarão a vida do empresário.

SINALIMENTOS/RO, SINDIPEÇAS/RO, SINDIELÉTRICO/RO, SINDILOJAS/RO, SINFARMACIA/RO, SECOVI/RO, SIMPER, SIRECOM/RO, SIDIBER, SINGARO, SINVSUL e SEPD.

De acordo com o Superintendente Regional da Caixa em Rondônia, Marcelo Dusi, a rede de atendimento da Caixa fornecerá as instruções necessárias sobre a documentação para contratação, mediante análise cadastral e econômico-financeira, disponibilidade de recursos, a Fecomércio e seus sindicatos, repassaram a caixa os primeiros 1.026 cadastros de empresas que terão prioridade de atendimento. No entanto, segundo Marcelo Dusi, a Caixa tem condições de atender muito mais, pois, o objetivo da instituição, é fomentar a economia no segmento do comércio, serviço e turismo, estimulando o desenvolvimento regional, possibilitando que as empresas possam investir, ampliar seus negócios e estoque, gerando emprego e renda. Tudo isto aproveitando as facilidades e opções de crédito da Caixa. Com mais esta ação efetiva, a Fecomércio pretende facilitar o relacionamento com as empresas, de modo a que seus associados passem a contar com um canal direto de acesso a todos os serviços oferecidos pela Caixa obtendo um atendimento diferenciado e muito mais rápido.

Luiz Carlos Ferreira

Assessoria de Comunicação