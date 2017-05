Passaportes para Expojipa já estão à venda

Compartilhar





















O primeiro de lote de passaportes para 38ª Expojipa – Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Ji-Paraná, promovida pela Associação Rural de Rondônia (ARR), já está à venda, por somente R$ 100, garantindo acesso às cinco noites de Feira no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, com shows Simone e Simaria dia 12; Kleber e Kauan dia 13; Chitãozinho e Xororó dia 14, Felipe Araujo dia 15 e Marcos Alexandre no dia 16. Além de concorrer a três carros zero quilômetro e conferir as atrações da maior festa country do Norte do País.

“Esse primeiro lote de R$ 100 será comercializado até o dia 10 de junho. Temos hoje vários canais de acesso para aquisição do passaporte: seja on line no site www.arrexpojipa.com.br, por telefone 069 3424-4049 ou no balcão de atendimento da Associação Rural de Rondônia com parcelamento na compra com cartão”, destacou Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

A 38ª Expojipa deve reunir público superior a 200 mil pessoas. Atrações não faltam; rodeios, team roping, leilões, rodeio em carneiros com crianças, Cross Country Noturno, Espaço Multissetorial, Circuito Intercorte, Concurso Leiteiro, comercialização de veículos com participação de várias concessionárias e liberação de recursos para aquisição e custeio por bancos oficiais e cooperativas de credito.

“Não se engane pensando que a Expojipa será somente diversão, além de entretenimento temos uma grande demanda em negócios que são gerados aqui no parque. Sejam as vendas ou pós vendas; a geração de empregos temporários que batem Record nesta época do ano e o fomento da nossa economia, com destaque ao setor lojistas, hotéis e restaurantes”, ressaltou Fabiana Ramos, secretária Executiva da ARR.

A venda antecipada de passaporte para Expojipa tem procura muita intensa nesta época. Caravanas e turistas de outras regiões, sempre antecipam as compras no anseio de participar da feira Agropecuária que acontece de 12 a 16 de julho em Ji-Paraná.

Assessoria de Comunicação

Wilson Neves