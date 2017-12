Pela primeira vez, prefeitura de Jaru recupera 100% das estradas rurais

Compartilhar





















Somente nesses 11 meses de gestão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Jaru, realizou 100% dos serviços de patrolamento das estradas rurais do município. Esta é a primeira vez que a prefeitura finaliza a recuperação de todas as linhas, dentro do ano.

Segundo produtores, em alguns lugares as máquinas não passavam há mais de 20 anos. “Graças a Deus, a prefeitura resolveu o problema de acesso que nós enfrentávamos aqui”, disse o senhor Antônio, produtor rural e morador da localidade.

O vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Jeverson Lima, lembrou que além da limpeza, patrolamento e cascalhamento, nas linhas e travessões, também aconteceram vários serviços de construção de bueiros e substituição de pontes por tubos armcos.

Segundo o prefeito João Gonçalves Júnior, todo esse trabalho realizado na zona rural é muito importante, pois garante melhores estradas para que o trabalhador rural possa escoar sua produção. “O nosso objetivo é continuar priorizando o homem do campo”, frisou.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru