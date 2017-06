PIB da Grécia volta a crescer no primeiro trimestre de 2017

Compartilhar





















O Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia cresceu 0,4% no primeiro trimestre, em comparação com o quarto trimestre de 2016, anunciou nesta sexta-feira o instituto grego de estatísticas (Elstat), que revisou assim a primeira estimativa de retrocesso (-0,1%).

“Segundo os dados atuais corrigidos, o PIB aumentou 0,4% no primeiro trimestre (de 2017) na comparação com o último de 2016, contra uma contração de de 0,1% publicada inicialmente na primeira estimativa (de 15 de maio)”, afirma um comunicado do Elstat.

A Grécia prevê um crescimento de 1,8% do PIB em 2017.

A revisão acontece no momento em que o governo grego está em plena negociação com os credores – União Europeia e FMI – para obter a liberação de uma nova parcela de empréstimos internacionais. Também busca um acordo para aliviar a grande dívida pública do país, equivalente a 179% do PIB em 2016.

Fonte: br.noticias.yahoo.com