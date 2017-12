Pioneiro no Food Truck recebe Prêmio Jovem Empreendedor na Categoria Gastronomia Reinaldo Rovari recebeu o troféu das mãos de Danilo Aranha

Compartilhar





















Reinaldo Rovari é o homenageado da Categoria Gastronomia do Prêmio Folha Jovem Empreendedor 2017.

Com cardápio exclusivo e um tempero inédito, ele tornou – se o rei do hambúrguer, transformando o seu empreendimento o Sobre Rodas Food Truck Rondônia numa marca de sucesso.

Ao ser entrevistado pela jornalista Janaina Brito, que apresentou o evento, o empresário do setor de alimentação destacou a sua dedicação no empreendimento que vem crescendo rapidamente, sendo uma referência no roteiro gastronômico da capital rondoniense.

“O prêmio é um reconhecimento ao nosso trabalho. O Sobre Rodas surgiu há dois anos como o primeiro Food Truk em estrutura”, declarou o rei do hambúrguer, ressaltando que hoje seu empreendimento já tem uma filial com uma hamburgueria fixa e já tem novidades para 2018.

Reinaldo recebeu o troféu das mãos do empresário da sustentabilidade Danilo Aranha. Danilo foi laureado também na cerimônia como Empreendedor do Ano por já ter participado dos eventos de empreendedorismo do site Folha Jovem – Prêmio, Revista e Seminário.

O representante da Gastronomia conquistou a comenda porque a sua história publicada na edição da Revista Jovem Empreendedor de 2016 teve uma positiva repercussão entre os leitores da publicação que reúne nomes que brilham na cultura empreendedora. “Fiquei muito feliz em ser reconhecido”, resumiu Reinaldo, cujo talento caiu na boca do povo. Literalmente.

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque