Polícia Militar e Prefeitura de Jaru formam quase 300 alunos no Proerd

Compartilhar





















Foi realizada nesta quinta-feira (30), em Jaru, a cerimônia de formatura de mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e lazer (Semecel), 286 alunos foram atendidos pelo programa.

Além dos pais e professores, na oportunidade, várias autoridades também participaram da solenidade, entre elas, o prefeito de Jaru, João Gonçalves da Silva Junior, o subcomandante do 8º BPM, capitão PM Alexander de Menezes Souza Couto, a secretária de educação Maria Emília do Rosário, os vereadores: Ilson Felix e Carlinhos de Denísia, e o representante da CIRETRAN, Equilar Silva.

De acordo com o prefeito, esse ano os professores da rede municipal foram capacitados para atuar no programa, e agora estão trabalhando diretamente com os alunos. “Essa é uma parceria que firmamos com a Polícia Militar e que com certeza, continuará, pois o programa é muito importante e tem ótimos resultados”, disse.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O Proerd em Jaru oferece quatro cursos, compreendendo a Educação Infantil e Ensino Fundamental, 5º ano, 7º ano e pais. Todos os cursos foram aplicados em sala de aula, ao longo de um semestre letivo. Esse ano o curso aconteceu nas escolas Abrão Rocha, Aldemir Lima Cantanhede, Maria de Lourdes, Menézio de Victo e Jean Carlos Muniz.

O programa faz parte de uma das ações de polícia comunitária, objetivando a redução da violência e da criminalidade junto às escolas e a comunidade em geral. É um programa institucional das policias militares, desenvolvido atualmente em todos os estados do Brasil. Em Jaru, é coordenado pelos policiais militares: Igor Oliveira de Araújo e Helberth Santos Carvalho, e tem a parceria da prefeitura, através da Semecel.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru