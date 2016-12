Polícia Militar forma sargentos e amplia qualidade da segurança pública; governo investiu R$ 1,8 milhão no curso

Compartilhar





















A Polícia Militar de Rondônia conta, a partir desta sexta-feira (23), com 196 novos sargentos e 40 sargentos que estão aptos a postularem a graduação a 1º sargento. A cerimônia de formatura, que aconteceu no pátio da Faculdade Fatec, em Porto Velho, teve momentos de emoção por conta dos familiares que vieram de longe para prestigiar momento tão importante na carreira dos policiais.

O governador em exercício, Daniel Pereira, presidiu a solenidade e definiu aquele como um momento histórico. Segundo ele, o curso de aperfeiçoamento é quase uma pós-graduação em segurança pública.

Daniel Pereira citou o compromisso do governador Confúcio Moura com a qualificação dos policiais. Ele agradeceu também pela forma como a Assembleia Legislativa apoiou a PM e citou os esforços do deputado estadual Jesuíno Boabaid, presente ao evento, em destinar emendas parlamentares para equipar a instituição em Rondônia.

BOIA-FRIA

Outro destaque no discurso do governador em exercício foi o registro de que assumiu a missão de substituir o governador Confúcio Moura no dia 22 deste mês, data em que o estado completou 35 anos de criação. Ele falou com orgulho da missão, que se contrapõe ao fato de ter sido boia-fria, referindo-se à experiência de trabalhador rural exercida na infância.

Os dois cursos custaram ao estado pouco mais de R$ 1,8 milhão. O investimento retorna à população em forma de qualidade nos serviços de segurança pública, como definiu o comandante geral da PM, coronel Ênedy Dias. Só neste ano, conforme o comandante, foram investidos mais de R$ 15 milhões nos cursos de formação de oficiais e soldados, seminários e palestras. Ênedy Dias disse que o fluxo para as promoções e formação são prioridade da instituição e visam potencializar a qualidade dos serviços prestados. HOMENAGEM Tanto o governador em exercício quanto o comandante da PM homenagearam a deputada estadual Lúcia Teresa, apontada como amiga da instituição, que morreu durante a madrugada, no município de Cacoal. Daniel Pereira disse que ela havia programado entregar equipamentos para a Guarda Mirim de Espigão do Oeste, onde a parlamentar tinha base eleitoral. Mas foi o tenente Francisco Neurimar, diretor do ensino da PM, quem deu a noção do que é participar do curso de formação de sargento, por exemplo. Foram mais de seis meses de formação intensa, com distância da família, pois muitos vieram do interior do estado, e sacrificando eventuais momentos de descanso. “A sociedade deve ter a certeza de que receberá profissionais com o maior grau de competência e profissionalismo”, garantiu num breve pronunciamento. Veja galeria de fotos Neurimar citou também o apoio incondicional das famílias como componente do sucesso dos ex-alunos. “A compreensão deles foi fundamental”, disse. Os sargentos Francisco Laerte Júnior, do curso de aperfeiçoamento, e Claudio Moraes, de formação de sargento, receberam diversas homenagem por terem sido os primeiros classificados em suas turmas. Antes de encerrar a cerimônia, os policiais soltaram a voz na Canção da Polícia Militar, e com indisfarçável orgulho, mostraram para familiares, amigos e autoridades, o sentimento que fica após esta etapa da carreira. “Sou leal e forte por dever, em prol da liberdade social posso morrer”, cantaram disciplinadamente.

