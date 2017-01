Policlínica Oswaldo Cruz de Porto Velho diminui fila de espera para oftalmologia atendendo a mais de 20 mil pacientes

Compartilhar





















Mais de 20 mil procedimentos na área de oftalmologia foram realizados pelo governo de Rondônia em 2016 por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), entre consultas e cirurgias, na Policlínica Osvaldo Cruz (POC), em Porto Velho. Os números positivos, em comparação com vários estados do Brasil, são fruto de um programa de aceleração do atendimento implantado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau).

A falta de especialistas em oftalmologia é grande em todo o País. Em Rondônia, a procura por essa especialidade tinha uma demanda reprimida. O estado possuía uma deficiência e uma fila de espera para o atendimento. Para diminuir o tempo de espera, a Sesau realizou diversos mutirões durante o ano passado.

Para avançar na especialidade, o governo de Rondônia contratou mais médicos oftalmologista para atender à demanda. Atualmente, 11 especialistas atendem de segunda a sexta-feira.

Segundo a gerente de Regulação da POC, Cáris Regina, foi criada uma fila controlada e mutirão de acolhimento que funciona da seguinte forma: verifica se os exames do paciente estão com a validade certa e se o paciente está em condições de ser encaminhado para a cirurgia. Ela relatou que na maioria das vezes o paciente está com os exames vencidos ou não fez todos os solicitados pelo médico.

No último mutirão, 240 pacientes foram atendidos. “Esta é uma estratégia que está dando certo. Há rotatividade nos atendimentos, os pacientes que estão com os exames coretos são encaminhados para a cirurgia”, afirmou.

De acordo com a gerente, hoje é possível prevenir, tratar e curar doenças diversas, com agilidade no atendimento. A ação é fundamental para a recuperação da saúde do paciente.

“Os mutirões serão frequentes para acabarmos com essa longa espera”, disse Williames Pimentel, secretário estadual da Saúde.

Texto: Antônia Lima

Fotos: Ítalo Ricardo

Secom – Governo de Rondônia