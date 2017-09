Política de Governança Climática e Serviços Ambientais são temas de debate na Fiero

Compartilhar





















A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) sedia nesta terça-feira, 5, Consulta Pública – Proposta de Lei da Política estadual de governança climática e serviços ambientais de Rondônia. Realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Governo estadual e com apoio do Sistema Fiero, o evento acontece a partir das 15 horas, no salão de convenções da Casa da Indústria, em Porto Velho e vai contar com a participação de representantes do setor produtivo rondoniense, indústria e comércio, que poderão fazer questionamentos e dar sugestões.

A política de Governança Climática e Serviços Ambientais tem por objetivo garantir a redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e também, a valoração e valorização dos ativos ambientais do Estado, através de incentivo e pagamento por serviços ambientais e incentivos às ações de redução e emissão de gases de efeito estufa.

As consultas públicas que tratam deste tema foram iniciadas mês passado pela Sedam e estão sendo realizadas em grupos especiais e de interesses comuns, para que cada área interessada contribua de acordo às suas necessidades. Após as realizações das Consultas públicas, será a vez das audiências públicas que serão destinadas a toda a sociedade.

De acordo com o presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé, a proposta visa uma mudança de paradigma na legislação ambiental em Rondônia. “Esse é o momento em que a sociedade rondoniense poderá fazer suas contribuições para construção desta política. A Fiero defende mais esta importante bandeira”, afirmou.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo