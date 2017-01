Ponte da linha 612 está recuperada e liberada para o acesso de veículos

Compartilhar





















A Secretaria Municipal de Obas e Serviços Públicos ( Semosp) já finalizou os serviços de recuperação da ponte sobre o rio São João, localizada no km 03 da linha 612, zona rural de Jaru.

Os trabalhos fazem parte de uma força tarefa, solicitada pelo prefeito, João Gonçalves Júnior, para recuperação de pontes e bueiros na área urbana e rural do município. Também já foram consertadas duas pontes na linha 619, e neste momento a equipe da Semosp está na referida linha arrumando um bueiro.

Na sequência eles vão para a linha 617, realizar reparos em outra ponte. A secretaria já fez um cronograma e as ações chegarão em outras linhas em breve. De acordo com o prefeito, o objetivo é arrumar todas as pontes e bueiros que estão danificados. “Vamos deixar as nossas estradas totalmente acessíveis”, garantiu.

