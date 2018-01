Porto Velho – Prefeitura decreta Estado de Alerta no município

Compartilhar





















Cota do nível do rio Madeira chega a 14,55 metros e faz com que a prefeitura mobilize todas as secretarias

Com a elevação da cota da bacia do Madeira para 14,55 metros nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Porto Velho decretou estado de alerta no Município. O decreto nº 15.034, de 19 de janeiro de 2018, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), com prazo de vigência de 90 dias.

O Estado de Alerta é o reconhecimento pelo poder público de situação anormal e tem como objetivo mobilizar todos os órgãos e entidades da administração pública, bem como a comunidade e as entidades responsáveis pelas ações de Defesa Civil, para que estejam organizadas e alertas para atender eventuais ocorrências, com a finalidade de prevenir e minimizar danos, além de assistir a população. “Mesmo que ainda não haja motivo para pânico, é apenas um alerta em relação a subida do nível do rio, que se continuar, tomaremos outras medidas que constam no plano de contingência”, explicou Marcelo Santos, Coordenador de Proteção e Defesa Civil.

Foi considerada a atipicidade do período chuvoso, onde houve antecipação considerável da elevação da cota do rio Madeira com 14,44 metros e previsão de atingir o volume de 14,85 metros, caracterizando o Estado de Alerta. “Nós não seremos pegos de surpresa, nós já temos um planejamento. A Defesa Civil conta com auxilio de todas as secretarias para dar uma resposta caso haja inundação. Ainda é cedo para falar numa comparação em relação a ocorrência histórica de 2014, em que o rio atingiu 19,74 metros.Estamos monitorando tanto a subida do Madeira quanto no território boliviano. Temos sobrevoado e ainda não temos nenhuma família afetada”, lembrou Marcelo.

Levou-se em conta a ainda a previsão de continuidade das chuvas para os próximos dias e consequentemente, o agravamento da situação das famílias residentes em locais de risco, já que as áreas afetadas tornam-se sujeitas a endemias, em decorrência do nivelamento das águas de consumo humano e àquelas provenientes de fossas, sumidouros e redes de esgoto.

Durante todo o final de semana as equipes da Defesa Civil estarão de plantão acompanhando a evolução do nível do rio.

