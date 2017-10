Porto Velho – Senai inicia quatro novos cursos na capital

Compartilhar





















O Senai Rondônia iniciou no começo desta semana, cursos técnicos e de aprendizagem industrial nas escolas Senai Marechal Rondon (avenida Farquhar) e Senai Cetem Volkmar Schuler (na BR-364, em frente à comunidade Santa Marcelina) e vai qualificar mais de cem novos profissionais para o mercado do trabalho.

A instrutora dos cursos técnicos da escola Senai Marechal Rondon, Cida Ramiro, explica que o curso técnico em Modelagem do Vestuário, com carga horária de 800 horas, vai capacitar os alunos para desenvolver qualquer modelagem. Vai entender desde criar a peça, modelar, graduar e interpretar o modelo e acompanhar a montagem das peças. O profissional formado neste curso poderá atuar em indústrias do vestuário, ateliê de costura e alfaiataria, empresas de desenvolvimento de produtos ou mesmo empreender, prestando serviços como autônomo ou abrindo sua própria empresa.

De acordo com Cida a participação de 30 alunos é um número significativo e demonstra o interesse do público e do mercado, ainda mais por se tratar de um curso inédito. “Cinquenta por cento da turma são de pessoas que já atuam no segmento e que estão em busca de aperfeiçoamento profissional, pois o mercado está cada vez mais exigente”, reitera a instrutora.

Ela acrescenta que neste curso do Senai – marca de qualidade e referencial para o mercado -, os alunos terão acesso a metodologia de nível industrial, ou seja, formar profissionais para atender com qualidade as demandas do mercado e da indústria. “Nossa ideia é no final do curso promovermos um desfile com as peças criadas e produzidas pelos alunos que terão ainda as disciplinas de comunicação e expressão; técnica de representação, para que eles aprendam a desenvolver uma coleção e, a partir disso, trabalharemos a modelagem das peças.

Manutenção automotiva

Outro curso cujas aulas iniciaram, o técnico de manutenção automotiva tem por objetivo habilitar profissionais para realizar a manutenção e a inspeção de sistemas automotivos, participar da gestão de recursos utilizados nos processos produtivos e de manutenção e participar do processo produtivo de veículos automotores, seguindo as normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho e especificações do fabricante.

O professor Jari da Silva França Filho disse que “inicialmente, o aluno aprenderá os princípios básicos de todos os sistemas automotivos e no módulo especifico para trabalhar minuciosamente cada sistema”, comentou.

Carga horária 1500 horas aula

O aluno adquire conhecimento técnico e teórico para executar procedimentos de manutenção eletromecânica e poderá atuar em indústria automotivas; concessionárias; revendas e oficinas mecânicas

O professor ressalta que os alunos sairão do curso com todas as competências, não somente na área técnica, mas com conhecimentos em segurança no trabalho; matemática básica; comunicação, dentre outras disciplinas que vão preparar este futuro profissional para atender as demandas do mercado de trabalho que anseia por esta mão de obra qualificada com o diferencial ofertado pelo Senai.

Gerente da escola Sesi-Senai Marechal Rondon, Cleber Santos, a unidade iniciou três turmas, sendo duas de técnico e uma de qualificação profissional e a escola continua crescendo com o apoio da Presidência da Fiero e da Direção Regional, Direção Técnica e toda a equipe. “O Senai oferece o curso de técnico em manutenção automotiva, um curso prático e objetivo voltado para você que quer se especializar na área automotiva. Iniciamos os novos cursos com mais de cem alunos matriculados nos cursos técnicos Modelagem do Vestuário e Manutenção automotiva e dois de qualificação profissional, o de Mecânica de motores a diesel e mecânico de motocicletas”, afirmou.

Senai Cetem

Na escola Senai Volkmar Schuler Cetem, localizada no distrito industrial de Porto Velho, foram iniciados os cursos técnico em Eletrotécnica e técnico em Mecatrônica, cada um com carga horária de 1200 horas.

O gerente do Cetem, Gideoni Oliveira explica que o aluno formado no curso técnico em Eletrotécnica vai aprender a instalar, manter e projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência, cumprindo legislações vigentes, parâmetros de eficiência energética, normas técnicas, de qualidade, de segurança e saúde e, ainda, ambientais. Já no curso técnico em Mecatrônica, os profissionais disponibilizados ao mercado de trabalho poderão atuar no desenvolvimento de sistemas automatizados de manufatura, implementar e manter máquinas e equipamentos automatizados, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo