Prazo para produtores cadastrarem lavoura de soja na Agência Idaron será encerrado na sexta-feira, dia 30

Compartilhar





















O prazo para os produtores de soja cadastrarem suas áreas produtivas na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) encerra-se na próxima sexta-feira (30). O cadastro é obrigatório e a falta dele pode acarretar em multa de R$ 1.221,80.

O cadastro deve ser feito por área produtora e pode ser efetivado em uma unidade da Idaron ou através do site da instituição (www.idaron.ro.gov.br). De acordo com a Gerência de Defesa Vegetal, mais de 90% dos produtores cadastram suas áreas pela internet.

O objetivo do cadastro é atualizar informações das áreas produtoras e dos agricultores. Os dados subsidiam a fiscalização durante o período de vazio sanitário da soja e a aplicação das medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática, além de embasarem políticas públicas para o setor.

Segundo informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a expectativa de produção da safra 2016/2017 é de 811 mil toneladas, representando um aumento de 6,15% em relação à safra 2015/2016. Também há expectativa de crescimento da área plantada de 252 mil hectares para 261 mil hectares.

O presidente da Idaron, Anselmo de Jesus, ressalta a importância da soja para a economia do Estado. “A soja é o segundo produto mais exportado por Rondônia. Mais de 80% das exportações do Estado vem do campo”.

Entre janeiro e novembro deste ano, foram exportados 766.114.119 quilos de soja, movimentando US$ 276.592.724, o que representou 33% de tudo que foi exportado pelo Estado.

Fonte

Texto: Amabile Casarin

Fotos: Dhiony Costa e Silva

Secom – Governo de Rondônia