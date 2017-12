Pré-candidato ao governo de Rondônia diz que vai reabrir e legalizar os garimpos do Estado

Compartilhar





















Com a proposta de distribuir as riquezas do Estado com o povo, o advogado Marcos Pereira se lança numa pré-candidatura ao Governo de Rondônia pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo ele, além de inovar nas propostas em todas as áreas do âmbito da administração pública, seu sonho é tornar o povo rondoniense o mais rico e feliz do Brasil.

Além de advogado, Marcos Pereira é garimpeiro bem sucedido há mais de 30 anos, atuando em garimpos de ouro, cassiterita e grafite. Sua teoria de que no subsolo de Rondônia existem muitos tipos de minérios preciosos e com abundancia, é compartilhado por muitos especialistas brasileiros. Segundo consta, dentre os estados brasileiros, Rondônia perde em variedade e quantidade de minérios apenas para Minas Gerais.

Questionado sobre a legalidade da abertura de garimpos, Marcos disse que é jurista e conhece os trâmites para fazer essa “abertura”, e garante que a extração mineral pode ser feita sem impacto ambiental, de maneira “sustentável”. “A degradação que poderia ser feita ao meio ambiente já ocorreu. Agora podemos, sem agravar o ambiente, extrair as riquezas do subsolo de forma sustentável. Se nós não fizermos isso, grandes empresas de outros cantos do mundo vão fazer, sem dúvida!”, afirmou Marcos Pereira.

A pré-candidatura de Marcos Pereira ainda está em construção dentro do partido (PT). Somente em junho saberemos se ele conquistou a vaga de candidato para disputar as eleições de 2018. O que se sabe até o momento é que suas propostas estão mexendo com os bastidores da política em Rondônia.

