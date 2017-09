Preço da gasolina pode ter diferença de R$ 0,57 por litro em Porto Velho

Compartilhar





















Com preço médio de R$ 3,82, gasolina teve aumento de 5% em agosto. No mesmo mês, litro do diesel teve reajuste de 3,40%, segundo dados da Unir.

A diferença no preço do litro da gasolina, de um posto para outro, pode chegar a até R$ 0,57 por litro em Porto Velho. Os dados foram divulgados na sexta-feira (8) pelo Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Em percentual, a diferença no preço da gasolina entre os postos de combustíveis chega a 16,3%, por litro, variando entre R$ 3,49 e R$ 4,06.

De acordo com o levantamento, realizado no último mês de agosto, o litro da gasolina comum teve aumento de 5% em comparação com o mês de julho, fechando o mês com preço médio de R$ 3,82.

No acumulado dos últimos doze meses, o preço do litro combustível aumentou 2,27%.

Diesel

Houve reajuste também no valor do óleo diesel, que fechou agosto 3,40% mais caro que no mês de julho.

Segundo a pesquisa da Unir, o litro do diesel terminou agosto com preço médio de R$3,35. No acumulado dos últimos 12 meses o preço do litro teve uma queda de 0,05%.

Mas é preciso pesquisar. Segundo a Unir, a diferença no preço do diesel entre os postos de combustíveis da capital chega a 14,3%, em termos monetários. A diferença é de até R$ 0,45 por litro, variando entre R$ 3,15 e R$ 3,60.

Etanol

O litro do etanol, que fechou com preço médio de R$ 3,32, teve um aumento de 2,41% no mês de agosto em comparação com o mês de julho. No acumulado dos últimos 12 meses, o preço do litro teve uma queda de 1,22%.

A diferença no preço do etanol entre os postos de combustíveis chegou a 31,1%, em termos monetários, o que representa R$ 0,90 de diferença por litro, variando entre R$ 2,89 e R$ 3,79.

A análise dos preços, de acordo com a Unir, tem por base os dados disponíveis pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que faz a pesquisa nos postos da cidade de Porto Velho.

Fonte: g1.globo.com