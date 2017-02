Prefeito chama população para limpeza de terrenos em Machadinho do Oeste

Compartilhar





















Depois de uma limpeza geral na cidade, que mobilizou todas as secretarias e contou com o apoio do Governo do Estado, via DER (Departamento de Estradas e Rodagens), ação mediada pelo deputado estadual Ezequiel Junior (Sem Partido). O prefeito de Machadinho do Oeste Leomar Patrício (PHS), pediu na manhã desta segunda-feira (20/02), que os donos de terrenos baldios os mantenham limpos. De acordo com o Prefeito, essa primeira fase de limpeza geral, teve como objetivo recolher tudo quanto é tipo de sujeira, entre essas galhos, Terra em Avenidas, resto de entulhos, e lixos, acumulados há mais de 3 meses.

Na época, a prefeitura também alertou aos moradores do município de que é preciso a colaboração de todos, o chefe do poder executivo, pediu que eles cada morador mantivesse limpo seus quintais. “A limpeza individual em suas casas, tirando água parada de garrafas e pneus, cuidando dos vasos de planta e das calhas e capinando a frente das casas, ajuda com a diminuição do inseto e, consequentemente, das doenças que ele provoca e ainda assim mantem nossa cidade embelezada”. Lembrou o prefeito na época.

A limpeza de entulhos em toda a cidade, foram tirados mais de “700 caminhões” de tudo quanto é tipo de sujeiras nas ruas, (Galhos, resto de construção, terra acumulada nas avenidas), essa ação contou com o apoio do Governo do Estado, mediado pelo Deputado Ezequiel Junior. “Agora quero um apoio dos moradores no sentido de que, cada um limpe seu terreno em 15 dias, vamos juntos cuidar da nossa cidade, todos estão intimados a mostrar que gostam de Machadinho e que nossa cidade merece ser limpa”. Reforçou o pedido. Leomar disse que sem risco de Dengue e embelezada, esse é o propósito dos moradores de Machadinho. Pontuou o Prefeito.

Texto: Mateus Andrade

Fotos: Assessoria