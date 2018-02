Prefeito decreta situação de emergência em Rio Branco

Compartilhar





















Em razão da enxurrada ocasionada pela forte chuva da última terça-feira, 13, em Rio Branco, onde a precipitação foi de 277 milímetros em 10 horas, e causou enchentes e transbordamentos de diversos igarapés que cortam bairros na capital, o prefeito Marcus Alexandre decretou Situação de Emergência na noite desta quinta-feira.

Mais de 30 bairros e pelo menos 50 localidades foram atingidas pelas águas. O levantamento da Secretaria da Cidade contabiliza pelo menos seis mil pessoas atingidas diretamente, ultrapassando 1500 famílias.

A prefeitura em parceria com o governo do Estado presta assistência às famílias desde a noite de terça-feira, quando o ocorreu o fenômeno. O Decreto n• 154 de 15 de fevereiro de 2018, dará maior celeridade no processo de resposta e assistência as pessoas atingidas, e na busca por apoio do governo federal por meio da Defesa Civil Nacional.

▪️ Dados enchente 2018 – Rio Branco

Total de precipitação 277mm

Nível do Rio Acre 16/02 às 6h 12.54m

50 locais em 30 bairros atingidos

Igarapés que transbordaram:

▪️ 2º Distrito:

Almoço e Judia

▪️ 1º Distrito:

Amaro

Batista

Dias Martins

São Francisco

Mais de 1500 famílias atingidas – 6000 pessoas afetadas

Precipitação média anual 2.000 mm

Média fevereiro 280mm

Choveu até hoje 438mm

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – Rio Branco

▪️ Bairros atingidos pela enxurrada e cheias dos igarapés:

Plácido de Castro, João Paulo, São Sebastião, Bahia Nova, Bahia Velha, Carandá, Cabreúva, João Eduardo I, João Eduardo II, Boa Vista, Sobral, Bosque, Pista, Palheiral, Glória, Santo Afonso da Baixada, Boa União, Estação Experimental, Conquista, Raimundo Melo, Nova Estação, Bairro da Paz, Valdemar Maciel, Edson Cadaxo, Vila Maria, Vila Hélio Melo, Parque das Palmeiras, Geraldo Fleming, Bom Jesus, Belo Jardim I, Belo Jardim II, Recanto dos Buritis, Canaã, Santa Inês, Ramal São José, Ramal da Zezé, 6 de Agosto, Areal, Comara, Mocinha Magalhães, Joafra, Betel, Ilson Ribeiro, Novo Calafate, Village Tiradentes, Vila Albert Sampaio, Liberdade Rural, Benfica.

Fonte: riobranco.ac.gov.br