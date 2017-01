Prefeito e sua equipe se reúnem com vereadores em Jaru

Compartilhar





















O prefeito João Gonçalves Júnior, o vice-prefeito Jeverson Lima, os secretário municipais e demais equipes técnicas da nova gestão da prefeitura de Jaru, se reuniram na tarde desta segunda-feira (23), com os vereadores do município.

O objetivo do encontro foi o de apresentar aos vereadores a real situação do município e as metas para 2017. Na reunião cada secretário fez uma pequena apresentação aos parlamentares. Na oportunidade os vereadores puderam conhecer cada um dos secretários da nova gestão e suas metodologias de trabalho.

Segundo o prefeito, o objetivo da nova gestão é mostrar transparência nas ações da prefeitura. “Queremos caminhar juntos, com bastante transparência e sempre visando o melhor para Jaru”, destacou.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru