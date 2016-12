Prefeito Hildon Chaves reafirma compromisso com setor produtivo

Compartilhar





















Porto Velho (RO) – O prefeito eleito de Porto Velho, Hildon Chaves, disse durante reunião na Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), que seu primeiro compromisso é desburocratizar a gestão municipal. “Esse foi um compromisso de campanha firmado, inclusive, aqui na Fiero” – disse. Ele reafirmou a necessidade de mais pessoas de bem entrarem para a política, porque só assim, os rumos do país serão mudados. Disse ainda contar com o apoio da Fiero e dos empresários para fazer uma gestão eficaz, que atenda os anseios de todos. “Quero administrará a prefeitura de forma diferente” pontuou.

A participação do prefeito eleito Hildon Chaves na reunião do Conselho de Representantes possibilitou a Fiero apresentar às possibilidades de apoio à nova gestão por meio das atividades desenvolvidas pelo Sistema e seus braços sociais – Sesi, Senai e IEL, e contribuir para o desenvolvimento de Porto Velho. “Promover o diálogo aberto com o prefeito Hildon, significa o início de uma união frutífera e duradoura do setor produtivo rondoniense com a Prefeitura de Porto Velho. Tenho certeza que a partir de hoje poderemos ajudar, ainda mais, para o processo de desenvolvimento e requalificação da nossa cidade”, afirmou o presidente da Fiero, Marcelo Thomé.

O presidente do Conselho de Representantes da Fiero, Chagas Neto, saudou Hildon Chaves, desejando sucesso em sua gestão e colocando, não só o Conselho de Representantes, como também, a Federação, o Sesi-RO, Senai-RO e IEL-RO, como parceiros da Prefeitura de Porto Velho. Chagas comentou que as palavras do prefeito constituem a prova inequívoca de seu propósito de conduzir Porto Velho para o futuro que todos esperam.

A vice-presidente de Assuntos das Micro e Pequenas Indústrias da Fiero e conselheira Cida Mourão fez um breve relato sobre o tema Micro e Pequenas Empresas no Munícipio de Porto Velho e entregou para Hildon uma carta solicitando apoio aos pequenos negócios de Porto Velho.

Iniciando o diálogo com Hildon, o presidente Marcelo Thomé perguntou sobre licenciamento de obras e concessão de habite-se. Thomé fez um breve relato de uma correspondência já entregue ao prefeito eleito sobre esse tema. O tesoureiro do Conselheiro e da Fiero, Alan Gurgel do Amaral abordou o tema obras públicas e falou como representante do Sindicato da Indústria Construção Pesada sobre os anseios e preocupações da categoria no tocante às obras públicas na capital. Destacou a necessidade de obras de saneamento básico agregado ao asfaltamento urbano, abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Perguntou ao prefeito qual o encaminhamento que dará as obras públicas, principalmente às licitadas e não contratadas, obras contratadas e não iniciadas ou paralisadas, dentre outras.

O conselheiro Denis Baú falou sobre o tema distrito industrial, citando pontos importantes e urgentes que necessitam de rápida solução. Já o presidente do Conselho, Chagas Neto, falou da regularização fundiária. O conselheiro e presidente do Sinduscon-RO, Emerson Fídel indagou sobre mobilidade urbana. Segundo ele, a gestão anterior contratou uma empresa para fazer levantamento de mais de 30 vias do nosso município, inclusive com levantamento topográfico para a padronização das calçadas. E indagou se o prefeito pretende resgatar este projeto e mudar as condições da cidade. “Colocamos o sindicato à disposição com o objetivo de contribuir para estas mudanças”, disse.

Para Hildon, o caminho para fomentar o setor da construção civil e demais segmentos produtivos, é a implantação das PPPs. “É fundamental o apoio político e da iniciativa privada para trabalhamos na melhoria do atual cenário econômico”. Sobre a regularização fundiária do Distrito Industrial e obras públicas, o prefeito disse que ao assumir vai iniciar estudos para resolver estas questões prioritárias.

Marcelo Thomé destacou que o Conselho de Representantes é composto por lideranças sindicais, empresariais e industriais de Rondônia, dentre eles, Alan Gurgel, Edson Carlos Coelho Costa, Biramar Rosa de Almeida, Antonio Alfonso Erdtmman, Pompeu Vieira Marques, Cida Mourão, Ivandro Justo Behenck, José Carlos, José Balbino, Jurandir Gomes de Almeida, Paulo Jair Kreuz, Denis Baú, Hélio Lins, Emerson Fidel, Vagner José Araujo. Thomé conclamou a todos os empresários abracem a nova política encabeçada pelo prefeito.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo