Prefeito pede retomada no atendimento do Programa Bolsa Família em Tarilândia e Jaru-Uaru

Os beneficiários do Programa Bolsa Família de Tarilândia e Jaru-Uaru, que precisam atualizar os dados ou desbloquear o beneficio, e até as pessoas que queriam realizar novos cadastros , já podem procurar o posto de atendimento no distrito.

Os atendimentos acontecem na avenida Francisco Vieira, no prédio do Conselho Tutelar, em Tarilândia, de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 13h30, com a servidora Lucicleia Abreu Pontes. A secretária municipal de assistência social, Neuza de Souza Barater, lembrou que desde outubro passado o atendimento estava interrompido.

Para atualizar o cadastro, o titular do cartão deve levar seu CPF, ou o Título de Eleitor e pelo menos um documento dos demais integrantes da família. A revisão é um processo obrigatório e de rotina. O cadastro atualizado é garantia de um serviço com qualidade.

Segundo a secretária, a família que está com o benefício bloqueado porque não atualizou o cadastro, agora pode comparecer ao setor de cadastro do Bolsa Família e revalidar as informações no Cadastro Único.

