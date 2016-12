Prefeitos devem priorizar pagamento de servidores, recomenda AROM

Compartilhar





















“Neste fechamento de mandato, os Prefeitos estão instruídos a priorizarem o pagamento da folha de pessoal”. Assim declarou o Presidente da Associação Rondoniense de Municípios – AROM, Jurandir de Oliveira, em entrevista concedida à repórter Jean Carla Costa, da SIC TV Record, nesta terça-feira (27). Os Prefeitos de todo o País têm até sexta-feira para fechar as contas.

A recomendação da AROM é a mesma do Ministério Público de Contas de Rondônia. É que, na próxima sexta-feira (30), os Municípios de Rondônia receberão mais de R$ 33 milhões oriundos das multas aplicadas e arrecadadas pela União sobre a repatriação de ativos do exterior. Os recursos são esperados pelos gestores, para ajudarem a sanar as dívidas e concluir seus mandatos.

À reportagem da SIC TV Record, que também deve ouvir o órgão de controle externo sobre o assunto, Jurandir explicou que uma parcela de mesmo valor já foi recebida pelos Municípios, mas que foi referente ao Imposto de Renda. Já esta segunda parcela, referente à multa, só está sendo creditada às Prefeituras devido à forte mobilização do Movimento Municipalista junto ao Governo e Congresso.

Para o Presidente da AROM, a priorização da folha de pagamento para a aplicação desses dinheiros objetiva valorizar os trabalhadores e suas famílias, além de garantir movimentação econômica. “O gasto com folha é a principal preocupação dos Prefeitos, pois eleva os índices delimitados por Lei, o que pode acarretar em sanções penais aos gestores, futuramente”, disse.

Segundo a AROM, no dia 30 os Prefeitos poderão utilizar esse crédito, fazendo os trâmites junto aos entes bancários, para que possam fechar seus mandatos.

Assessoria

Willian Luiz Pereira