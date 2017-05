Prefeitos unidos são mais fortes

Compartilhar





















Saber ouvir e tomar decisões com base no consenso. Assim é a filosofia do Consórcio que, a qualquer necessidade importante, reúne os prefeitos para as assembleias deliberativas as quais dão rumo às demandas. Aliás, todas as conquistas têm um pouco de cada um nelas, pois, desse empenho está o sucesso do consórcio, cujo principal objetivo é dar aos prefeitos consorciados meios para que as populações tenham garantias de condições de qualidade de vida, de bem-estar e melhores oportunidades. Assim a presidente Gislaine Clemente, a prefeita Lebrinha, define as metas alcançadas. Por falar em metas, o desafio dela é superar as ações deixadas pelo antecessor Neuri Carlos Persch, que conseguiu crescimento significante na arrecadação e na participação de novos consorciados. Isso será possível, como ele mesmo, Neuri Persch, havia dito na posse de Lebrinha, ao perceber nela a capacidade de conciliação e competência para tomar decisões importantes.

A diretoria do CIMCERO é composta, além da presidente Lebrinha, o vice-presidente Airton Gomes (PP – Cerejeiras), Luizão do Trento (PSDB – Rolim de Moura), como 2º vice-presidente; o prefeito Luiz Amaral (PMDB – Parecis), além do prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB), no cargo de 2º secretário.

Saúde de qualidade com pouco dinheiro

Quem disse que atendimento de saúde privado é só para quem tem muito dinheiro? O CIMCERO provou na prática que é possível garantir atendimento de qualidade com profissionais da rede privada nos melhores hospitais e laboratórios. Não se trata de mágica, mas, de credibilidade. Atualmente o CIMCERO tem uma grande rede de clínicas e laboratórios credenciados – 120 ao todo. Qualquer pessoa pode procurar o CIMCERO e agendar uma consulta ou exame laboratorial podendo economizar até 65% pela prestação do serviço. A ideia é ajudar a desafogar as redes básicas de saúde e dar agilidade numa parceria inteligente junto à iniciativa privada. Assim o Consórcio encaminha todos os dias média de 360 pessoas para atendimentos à rede credenciada em todos os 39 municípios consorciados.

Novidade

Laboratório automatizado – esse é mais um serviço que está facilitando a vida de centenas de pessoas que precisam de um exame laboratorial rápido e de graça: trata-se de equipamentos compactos e de última geração que garantem respostas rápidas a todos os tipos de exames. Atualmente cinco cidades de Rondônia aderiram ao programa: Ji-Paraná, São Francisco do Guaporé, Machadinho do Oeste, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Hemodiálise

Pensando nas pessoas que precisam se deslocar para centros maiores para atendimento de saúde, o CIMCRO dispõe de cinco micro-ônibus para o transporte de pacientes. Atualmente são atendidos de graça pacientes de Ji-Paraná, Vale do Paraíso, Urupá, Nova União e Seringueiras – são essas as prefeituras que aderiram ao programa. Esse trabalho serve, inclusive, pacientes que precisam de hemodiálise.

Saúde e Educação em tempo real

Na atualidade uma das maiores dificuldades dos prefeitos é manter atualizados os números de para o relatório de atendimento público de saúde e quanto ao acompanhamento de frequência escolar. Esses números são importantes porque deles depende o repasse de recursos tanto do ministério da Saúde quanto do ministério da Educação. Dessa forma o CIMCERO disponibiliza às prefeituras consorciadas os Programas de Gestão de Saúde e de Educação. Os dois sistemas controlam todo o funcionamento da escola, hospitais e postos de saúde, interligados ao Ministério da Saúde e da Educação, respectivamente. Assim de forma simultânea, é possível aos ministérios saberem como está o ritmo de atendimento e de frequência escolar, o que garante melhor o repasse de recursos financeiros de forma mais

Resíduos sólidos: desafio do Século 21

Encarar o desafio de colocar em prática a lei que trata sobre o destino correto do lixo com base nas regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) fez com que o CIMCERO não medisse esforços para ajudar às prefeituras a colocar um fim nos lixões à céu aberto. Dessa forma já somos 36 cidades atendidas com a destinação correta aos resíduos, inclusive, o lixo hospitalar, transporte e destinação final desse material.

São três aterros sanitários licenciados sob domínio do CIMCERO: Cacoal, com capacidade de receber até 400 toneladas de resíduos por dia; Vilhena com 300 toneladas/dia e Novo Horizonte do Oeste, com 200 toneladas/dia. Cacoal fica responsável pela região Central, Vilhena atende o Cone Sul e Novo Horizonte, com potencial de atendimento aos municípios da Zona da Mata e BR-429.

Uma história de luta chamada CIMCERO

Foi em 1997, na cidade de Ji-Paraná/RO, que nasceu o Consórcio Público Intermunicipal (CIMCERO), uma instituição com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos com a participação das prefeituras, do Estado e da própria União no intuito de somar forças para resolver problemas em comum em benefício dos cidadãos. Durante esse tempo, inúmeros foram os avanços nas áreas de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura. Na atualidade o CIMCERO tem 77% dos municípios de Rondônia consorciados com a expectativa de chegar a 90% ainda neste ano. O mais novo integrante é o município de Buritis. Rondônia tem 52 municípios.

Como a sede do Consórcio é Ji-Paraná, logo no começo, todos os prefeitos desta cidade assumiram a presidência a começar por Ildemar Kussler, seguido de José de Abreu Bianco e Acir Gurgacz, todos os ex-prefeitos. Charles Pinheiro (Vale do Paraíso) foi o primeiro presidente do CIMCERO que não era prefeito de Ji-Paraná. Em seguida assumiu a presidência o ex-prefeito de Corumbiara Deocleciano Filho. Seu sucessor foi o saudoso ex-prefeito de Ministro Andreazza, Neuri Carlos Persh, que dias antes de morrer, deu posse a atual presidente Gislaine Clemente, a Lebrinha, prefeita reeleita de São Francisco do Guaporé.

Texto – Roberto Gutierrez