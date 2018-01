Prefeitura anuncia cancelamento do carnaval popular em Ji-Paraná

Compartilhar





















A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por meio da comissão responsável pela realização de atividades festivas no município, comunica a toda população que não será realizado neste ano de 2018 o carnaval popular, o Jifolia.

Os recursos, na ordem de R$ 40 mil, que seriam destinados ao período carnavalesco serão redistribuídos entre os diversos programas e projetos desenvolvidos e mantidos pela Fundação Cultural de Ji-Paraná.

A Prefeitura Municipal ressalta ainda que foram realizados recentemente dois grandes eventos em Ji-Paraná que contou com a participação maciça da população, quando nos meses de novembro e dezembro com as comemorações alusivas ao aniversário de 40 anos da cidade, foi oferecido aos munícipes uma vasta programa de shows e atividades esportivas e culturais, culminando com a realização do réveillon, com a já tradicional Festa da Virada.

Para maiores esclarecimentos, a Presidente da Fundação Cultural de Ji-Paraná, Keila Barbosa, estará a disposição da imprensa para uma coletiva, nesta quarta-feira (24), às 9 horas, na sede da escola de música Walter Bártolo, localizada na Avenida Brasil, T-11, Bairro Nova Brasília.

