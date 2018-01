Prefeitura atua na recuperação asfáltica da Estação Experimental com equipes noturnas

Compartilhar





















Para garantir o ritmo de trabalho que atenda as demandas da cidade, neste período de chuvas, quando a quantidade de buracos aumenta, a equipe de trabalho noturno da Prefeitura de Rio Branco aproveita cada noite sem chuva para dar continuidade ao trabalho realizado no dia a dia.

Na noite desta quarta-feira, 17, o prefeito Marcus Alexandre acompanhou o serviço realizado na Rua São Sebastião, que liga as Avenidas nações Unidas e Isaura Parente. “São muitos buracos e por isso não podemos perder tempo, seja de dia ou de noite. De dia, com o trânsito, é mais difícil atuar. Por isso, em alguns pontos, o trabalho noturno é mais adequado”, cita o prefeito.

Nesse grande esforço da Prefeitura, a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) mantém nove equipes responsáveis pela manutenção viária da cidade. Agora também houve o aumento da quantidade de asfalto utilizado para a realização do serviço. As equipes que saiam da EMURB com uma ou duas carradas de asfalto, o que representa de 8 a 16 toneladas de asfalto, agora saem com 4 a 5 carradas, que somam 40 toneladas, o que faz toda a diferença para a agilidade do trabalho.

Para arcar com esse aumento na demanda dos serviços de tapa-buracos, o investimento da Prefeitura para os próximos 40 dias é de R$ 1,2 milhão, com a utilização de 3 mil toneladas de asfalto somente neste período de pouco mais de um mês. No ano passado, apesar do grande volume de chuvas – choveu 56% acima da média – a Prefeitura utilizou mais de 30 mil toneladas de asfalto.