Prefeitura de Jaru convoca mais oito médicos; seis clínicos e duas pediatras

A saúde de Jaru continua sendo prioridade na gestão municipal. Os investimentos nessa área, a cada dia, aumentam mais e garantem organização e estrutura para oferecer um excelente atendimento aos munícipes.

A secretaria Municipal de saúde (Semusa) anunciou nesta segunda-feira (04), que convocou mais oito médicos. Sendo seis clínicos e duas pediatras.

De acordo com a secretaria, todos eles vão compor o quadro de médicos do novo hospital de Jaru, que atualmente conta com 15 clínicos, cinco obstetras e dois cirurgiões.

Ainda segundo a Semusa, os postos de saúde, têm a disposição: 14 clínicos, uma pediatra, um ginecologista, um psiquiatra, um gastro e uma cardiologista.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru