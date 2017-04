Prefeitura de Jaru garante apoio a produtores na produção de silagem de milho

Compartilhar





















O Departamento de Agricultura de Jaru vem realizando várias ações para orientar produtores rurais sobre a produção de alimento para o rebanho bovino no período da seca, com a técnica de silagem através do plantio de milho. O departamento ainda garante o apoio de profissionais e maquinários para a realização do serviço.

Na última semana, o trabalho aconteceu na propriedade do senhor Elias, produtor de gado leiteiro e morador da linha 627. Ao todo foram produzidas 80 toneladas de silagem.

Segundo o responsável pelo departamento, Roberto Carlos Marques, o objetivo é disponibilizar técnicas baseadas na tecnologia, para que o criador de gado possa lucrar no período da seca.

Dia de Campo

Também na semana passada, a equipe do departamento de agricultura participou de um dia de campo, que debateu sobre café clonal. O evento aconteceu na linha 630, na propriedade do empresário Cláudio Coimbra – da Casa do Cacau. Cerca de 300 produtores rurais participaram do encontro, que ainda contou com a presença do secretário de agricultura do estado, Evandro Padovani e do deputado estadual, Lazinho da Fetagro.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru